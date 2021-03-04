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Активисты протестного движения создают свою политическую партию – Воскресенский
Источник материала: ОНТ
В Беларуси активистами протестного движения создается политическая партия «Демократический союз». Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ объявил директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» (КСДС) Юрий Воскресенский.
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В Беларуси активистами протестного движения создается политическая партия «Демократический союз». Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ...
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