Эффективное решение: власти Беларуси модернизируют работу с обращениями граждан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эффективное решение. В Беларуси хотят модернизировать работу с обращениями граждан. Уже в ноябре в парламент поступит соответствующий законопроект, сообщает телеканал «МИР 24».

Благодаря современным технологиям, в том числе электронному формату, обращений стало достаточно много. Для того чтобы повысить эффективность работы на законодательном уровне, необходимо внести некоторые изменения.

Сегодня в Беларуси граждане могут обращаться со своими вопросами, проблемами и предложениями не только в госорганы, но и в общественные объединения. Ежегодно этим правом пользуется около миллиона человек.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Ражанец заявила, что в ведомстве видят весь спектр вопросов, которые есть в регионах.

«Для их эффективного разрешения, естественно, надо знать их глубину и тонкости. И поэтому, наверное, надо внести изменения в получение электронных обращений, может быть, поработать с книгой замечаний и предложений, уточнить способы ее заполнения и ведения. При работе над проектом закона могут возникнуть и другие вопросы», – заявила Ражанец.

При работе над законопроектом специалисты изучили опыт многих стран Содружества – в том числе, России, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.