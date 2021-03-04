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Эффективное решение: власти Беларуси модернизируют работу с обращениями граждан
04.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Эффективное решение. В Беларуси хотят модернизировать работу с обращениями граждан. Уже в ноябре в парламент поступит соответствующий законопроект, сообщает телеканал «МИР 24».
Благодаря современным технологиям, в том числе электронному формату, обращений стало достаточно много. Для того чтобы повысить эффективность работы на законодательном уровне, необходимо внести некоторые изменения.
Сегодня в Беларуси граждане могут обращаться со своими вопросами, проблемами и предложениями не только в госорганы, но и в общественные объединения. Ежегодно этим правом пользуется около миллиона человек.
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Ражанец заявила, что в ведомстве видят весь спектр вопросов, которые есть в регионах.
При работе над законопроектом специалисты изучили опыт многих стран Содружества – в том числе, России, Казахстана, Узбекистана и Молдовы.
Ранее белорусские
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Уже в ноябре в парламент республики поступит соответствующий законопроект.
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