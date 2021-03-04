В Минске стартовал турнир по хоккею среди детей на призы президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Золотая шайба – в Минске стартовал турнир по хоккею среди детей и подростков. Это соревнования на призы президента, передает «МИР 24».

Турнир для начинающих хоккеистов, но играют они по правилам большого спорта. В финале восемь команд со всей страны. Матчи проходят в Минске на «Чижовка-Арене». Серию решающих игр открыли хоккеисты старшей возрастной группы дивизиона «А».

«В дивизионе «А» те города, где есть крытые катки, а дивизион «В» те, где их нет. Хоккеисты тренируются на открытом льду. А вот для финала представляем самые лучшие условия, что есть у нас в стране. «Чижовка-Арена» универсальная, она принимала Чемпионат мира по хоккею в 2014-м году», – сказал помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров. Команда-победитель станет известна в субботу, 6 марта.