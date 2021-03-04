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Глава Римско-католической церкви заявил, что мир ждет потоп

04.03.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На фоне неожиданно обмелевшей из-за отливов Венеции, предсказание Папы Франциска звучит практически как приговор, считают журналисты.


Папа Римский Франциск

Человечеству грозит новый всемирный потоп, похожий на тот, что описывает Библия, заявил Папа Римский Франциск в своей только что вышедшей книге “О пороках и добродетелях”. Об этом в среду, 3 марта, пишет korrespondent.net со ссылкой на Daily Mail.


По словам понтифика, если лидеры разных стран не отреагируют на происходящее, - в частности, таяние ледников и изменения температур - мир ждет катастрофа.

“Всемирный потоп случится, если мы продолжим идти тем же путем”, - считает Франциск.

Франциск также не преминул напомнить, что Ной пережил потоп исключительно благодаря тому, что был добродетельным. В связи с этим понтифик предположил, что для борьбы с климатическими изменениями властям нужно в первую очередь сосредоточить свои усилия на борьбе с коррупцией и несправедливостью.

Понтифик обращал внимание на эту проблему еще в 2015 году, представив свою вторую энциклику (папский документ-обращение, посвященный определенным вопросам) "Хвала тебе" (Laudatosi,), в которой рассказал о проблемах экологии и защиты окружающей среды. В документе он назвал изменение климата "глобальной проблемой, чреватой серьезными последствиями", призвав человечество к ответственности за Землю.

Ранее мы писали, что Венеция, которая обычно страдает от наводнений, но в этом году из-за рекордных отливов многие венецианские каналы остались без воды.

Также, сообщалось, что в атмосфере Земли стремительно возросло содержание метана, что сводит на нет борьбу с глобальным потеплением.

Напомним, Папа Римский Франциск намерен умереть в Риме либо находясь на своей должности, либо будучи в должности почетного папы.
 
 
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На фоне неожиданно обмелевшей из-за отливов Венеции, предсказание Папы Франциска звучит практически как приговор, считают журналисты.
 
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