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Боровляны вышли на марш солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным
Источник материала: Хартия'97
Боровляны вышли на марш солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным
Люди шли в черных одеждах и с белыми цветами в руках.
Боровляны вышли на акцию солидарности с Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, а также всеми репрессированными журналистами и правозащитниками, сообщает ТГ-канал
Девушки вышли в черных одеждах и с белыми цветами в руках. На лицах — медицинские маски с черными крестами.
«Свободу слову! Свободу правде!
Свободу Екатерине и Артему!
Свободу всем журналистам и правозащитникам!», — заявили участники акции.
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Люди шли в черных одеждах и с белыми цветами в руках.
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