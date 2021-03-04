Источник материала: Хартия'97

Боровляны вышли на марш солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным 4.03.2021, 8:07

иллюстрационное фото

Люди шли в черных одеждах и с белыми цветами в руках.

Боровляны вышли на акцию солидарности с Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, а также всеми репрессированными журналистами и правозащитниками, сообщает ТГ-канал «Боровляны ИНФО» .

Девушки вышли в черных одеждах и с белыми цветами в руках. На лицах — медицинские маски с черными крестами.

«Свободу слову! Свободу правде!

Свободу Екатерине и Артему!

Свободу всем журналистам и правозащитникам!», — заявили участники акции.

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