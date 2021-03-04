Источник материала: Хартия'97

Джо Байден пообещал защищать демократию во всем мире 4.03.2021, 8:03

Джо Байден

Белый дом представил стратегический план «Промежуточные принципы национальной безопасности».

Президент США Джо Байден объявил защиту демократии во всем мире центральным элементом своей национальной оборонной стратегии. Таков посыл документа "Промежуточные стратегические принципы национальной безопасности", распространенного Белым домом. Этот документ предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую администрация Байдена планирует представить в текущем году, сообщает dw.com .

"Авторитаризм во всем мире находится на подъеме", говорится в "стратегических принципах", в которых отмечается необходимость "работать вместе с партнерами и союзниками в борьбе с угрозами для наших демократий". В качестве инструментов угроз в документе приведены агрессивные нарушения суверенитета других стран, кибератаки и дезинформация.

"Особенно Китай демонстрирует растущую уверенность в себе. Он является единственным конкурентом, который потенциально способен объединить экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для создания долгосрочного вызова стабильности и открытости международной системы", - говорится в документе. Россия же, согласно ему, "по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть деструктивную роль на мировой арене".

Белый дом подчеркивает, что США никогда не откажутся от применения военной силы в качестве необходимой защиты жизненно важных национальных интересов. Однако важнейшим инструментов внешней политики США является дипломатия. В случае, если военное вмешательство является необходимым, оно должно по возможности осуществляться совместно с международными партнерами - такими как НАТО. "Мы должны защищать, усиливать и обновлять наши демократии", - говорится в документе.

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