Экс-посол Лещеня: Бодрый отчет Лукашенко перед Путиным обволакивал сладкой патокой самый важный для Кремля аспект союзных отношений

пишет экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Теперь, на отдалении в одну неделю мы можем более осознанно посмотреть на переговоры, проведенные в Сочи 22 февраля,экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.





ВСТРЕЧА ПУТИН – ЛУКАШЕНКО. Как это выглядело. ПО ФОРМЕ это был очень своеобразный обмен реверансами.





Каждый из собеседников произнес вступительное слово, подчеркнуто основанное на ранее высказанных подходах противоположной стороны по приоритетам Союзного строительства.





Путин в присутствии СМИ словосочетание «союзное строительство» так и не употребил. Однако обозначенный им приоритет - «совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики» - явился очень близким к тексту пересказом приоритетов интеграции, которые А.Г. Лукашенко озвучил на ВНС.

Тогда в выступлении хозяина Дворца Независимости было заявлено, что «наше спасение — выход на новый этап производственного взаимодействия» и мы «заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства».





В свою очередь, бодрый отчет А.Г.Лукашенко перед В.В.Путиным о том, что «правительства очень многое сделали» по «ребрендингу» «дорожных карт», обволакивал сладкой патокой самый важный для Кремля аспект союзных отношений.





Создавалась видимость притупления остроты дискуссии, инициированной в декабре 2018 г. в Бресте Д.А. Медведевым.





Напомню, что тогда он предложил два сценария интеграции. Первый - сохранение сложившегося уровня.





Второй - продолжение реализации Союзного договора, включая создание единого эмиссионного центра и введение единой денежной единицы, а также создание таких наднациональных органов, как налоговая и таможенная службы, счетная палата и т.д.





Именно создание таких наднациональных органов предусматривается теми «шестью - семью» «дорожными картами», которые обеим сторонам согласовать не по силам.





Белорусская сторона твердо придерживается «сохранения суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов».





И все бы хорошо. Например, на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!" в октябре прошлого года В.В.Путин был вполне согласен соотносить решение политических вопросов союзного строительства с реалиями сегодняшнего дня.





Ну, охладел Минск к политической интеграции. Хотя… как в 2002 – 2003 гг. призывал заняться Конституционным Актом Союзного государства! Ну, и ладно. И «если будет что-то делаться, то исключительно на добровольной основе».





Но только поддержку нашей экономики Москва все в большей степени увязывает со вторым сценарием Д.А.Медведева и унификацией соответствующего законодательства. Да и В.В. Путин на этом самом октябрьском форуме заметил, что в Договор о создании Союзного государства дополнительно ничего вносить не надо. Там все предусмотрено…





И здесь уж Д.А.Медведев просто не мог 1 февраля не использовать такой повод, как 90-летие со дня рождения подписавшего Союзный договор Б.Н. Ельцина: « … нужно интегрироваться теснее и реализовывать весь потенциал Союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены …вплоть до единой валюты».





Таким образом, ПО СУТИ ГЛАВНОЙ НОВОСТЬЮ этого обмена реверансами стало ОЖИВЛЕНИЕ ДИСКУССИИ по белорусско–российской ИНТЕГРАЦИИ, что в принципе и подтвердил 2 марта А.Г.Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.





А ведь здесь есть, что еще проанализировать. И есть то, что было сказано, но не всякий услышит…





Выяснилось, что 22 февраля в Сочи основательно обсуждалось и взаимодействие в налоговой сфере. Да так основательно, что об этом на следующий день еще и по телефону поговорили.





А 2 марта А.Г.Лукашенко заявил, что В.В.Путин готов направить в Беларусь даже премьер-министра М.В.Мишустина. Специально, чтобы помочь прийти к единому мнению по вопросам сближения налогового законодательства.





На этом совещании упоминались «новации российские» в налоговой сфере. Но, конечно же, дело не просто в приобщении к уникальному опыту М.В.Мишустина, который некогда успел поработать и заместителем министра, и руководителем российского налогового ведомства.





Если создание Союзного государства когда-нибудь будет завершено, то к его исключительному ведению, помимо прочих вопросов, будет отнесена единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика.





2 марта во Дворце Независимости признали, что возможное сближение налоговых систем обсуждалось именно в рамках «дорожных карт» продвижения белорусско-российской интеграции.





И, кстати, унификация налоговых систем является одним из важнейших условий введения единой денежной единицы Союзного государства.





Унификация налогового законодательства ранее предлагалась и в качестве средства для полной компенсации (в виде отрицательного акциза) потерь, которые белорусская сторона несет в результате налогового маневра в нефтяной сфере в России.





Справочно:





В результате налогового маневра к 2024 г. в России будет полностью отменена (обнулена) экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты. Вутренние цены практически сравняются с мировыми. Но при поставках российской нефти в Беларусь вывозные таможенные пошлины не платятся. Цена нефти в Беларуси равна внутрироссийской цене с прибавкой затрат на транспортировку. Данная схема была очень выгодна Беларуси, так как нефть поступала по ценам ниже мировых. Но полученные из нее нефтепродукты продавались в Европу по мировым рыночным ценам.





Таким образом, унификация налоговых систем оказалась связана с темой энергетических рынков. А вот этой теме особое внимание уделил Р.А.Головченко на переговорах с М.В.Мишустиным 26 января с.г.





Борьба за единые или сопоставимые с внутрироссийскими цены на газ и нефть - ключевой элемент для создания равных условий хозяйствования в двух странах. По итогам телефонного разговора 23 февраля с белорусской стороны именно создание равных условий названо главной целью всей проделываемой работы.

В идеале окончательное и полное создание равных условий хозяйствования в Беларуси и в России является... Ну, вы уже догадались? - еще одним условием введения единой денежной единицы.





Вот так все, оказывается, взаимосвязано…