Беларусь заняла 23 место в Глобальном индексе продовольственной безопасности

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Нашей стране удалось набрать 73,8 балла из 100 возможных, пишет Office Life. Это гораздо лучше, чем год назад, когда с показателем 70,9 баллов стране было присвоено 36-е место.





Ближайшая соседка Беларуси в рейтинге — Россия — расположилась на 24 месте. Отстали от Беларуси в рейтинге: Польша, занявшая 25 место, Казахстан (32 место), Венгрия (36 место).





В 2019 году РФ была на 42 месте, Казахстан - на 48.





Глобальный индекс — модель, построенная на оценке 59 различных показателей.





Общая оценка рассчитывается как средневзвешенное значение по четырем критериям:

доступность продуктов питания; их наличие; качество и безопасность; разнообразие природных ресурсов и их устойчивость.







