Воскресенский сообщил о создании в Беларуси партии из активистов протестного движения













ОНТ в среду. "Оргкомитет партии уже запущен, формируется инициативная группа. Насколько мне известно, каждый день по два-три человека приходят к ним на собрание и изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность. Эта партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились", - сказал Воскресенский в эфире телеканалав среду.





Воскресенский - бывший участник инициативной группы по сбору подписей экс-претендента в кандидаты на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Сейчас позиционирует себя как создатель организации "Круглый стол демократических сил" (КСДС).





Как сообщалось, 10 октября Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Воскресенский был в числе тех, кто был на той встрече. После ему изменили меру пресечения.









В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.