ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Воскресенский сообщил о создании в Беларуси партии из активистов протестного движения

04.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Юрий Воскресенский, участник встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ, сообщил о создании в республике партии из активистов протестного движения.




"Оргкомитет партии уже запущен, формируется инициативная группа. Насколько мне известно, каждый день по два-три человека приходят к ним на собрание и изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность. Эта партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились", - сказал Воскресенский в эфире телеканала ОНТ в среду.

Воскресенский - бывший участник инициативной группы по сбору подписей экс-претендента в кандидаты на пост президента Беларуси Виктора Бабарико. Сейчас позиционирует себя как создатель организации "Круглый стол демократических сил" (КСДС).

Как сообщалось, 10 октября Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Воскресенский был в числе тех, кто был на той встрече. После ему изменили меру пресечения.


 
В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Воскресенский, участник встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ, сообщил о создании в республике партии из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ягоная ўнутраная свабода не да спадобы ўладам»: гісторыя гарадзенскага панка, якому пагражае 3 гады пазбаўлення волі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by