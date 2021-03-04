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Число резидентов ПВТ превысило тысячу

04.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов ПВТ, говорится в сообщении на сайте парка в среду.



"Таким образом, сегодня Парк высоких технологий объединяет 1021 компанию", - уточнили в пресс-службе ПВТ.

Там отметили, что продолжается тенденция активного развития стартапов: более половины новичков зарегистрировано в 2020-2021 годах.

"Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых медицина, финтех, электронная коммерция, игровая индустрия, транспорт, промышленность и сельское хозяйство", - рассказали в пресс-службе.

Парк высоких технологий (ПВТ) - особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом действует в Беларуси с 2005 года для развития IТ-бизнеса.

В марте 2018 года вступил в силу декрет президента Беларуси N8 "О развитии цифровой экономики", который принят в целях развития ПВТ и построения в республике цифровой экономики. Декретом улучшены правовые основы деятельности ПВТ, предусмотрены меры специальной поддержки его резидентов. Срок действия специального правового режима ПВТ был пролонгирован до 1 января 2049 года.
 
С 1 января 2021 года ставку подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ, повысили с 9% до 13%.
 
 
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Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов ПВТ, говорится в сообщении на сайте парка в среду.
 
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