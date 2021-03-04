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Еще одна песня о белорусском городке разрывает Интернет. На этот раз она о Барановичах

04.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее популярность на Youtube обрела песня «Шчучыншчына». Новый тренд активно набирает обороты в TikTok.


В последние дни в социальной сети TikTok активно набирает популярность новый тренд. Пользователи из Беларуси загружают отрывки с выступлений известных музыкантов под песню группы Явар «Барановичи», заметило издание Intex-press.

В исполнении этого произведения уже «замечены» Виктор Цой, Майкл Джексон, 2Pac, SnoopDogg, Моргенштерн и другие. Некоторые ролики собрали около 30 тысяч лайков. Кроме этого, под эту песню в Барановичи на карете «въехала» королева Великобритании Елизавета II.


Напомним, ранее в Беларуси большую популярность обрела песня «Шчучыншчына» в исполнении Елены Желудок. Авторы ее текста — актеры и музыканты Дмитрий Есеневич и Михаил Зуй, а также писатель Андрей Горват. Клип «Шчучыншчыны» – это пародия на пропагандистские ролики.

К слову, исполнительница хита «Шчучыншчына» (псевдоним актрисы Белорусского государственного молодежного театра Елены Зуй-Войцеховской) подала заявку на национальный отбор Евровидения-2021.
 
 
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Ранее популярность на Youtube обрела песня «Шчучыншчына». Новый тренд активно набирает обороты в TikTok.
 
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