«Светлая память тебе, Амиго!» Умер солист Brutto Сергей «Бразил» Королев





Умер солист Brutto Сергей «Бразил» Королев. Фото: bruttoband.ru





Сергея Королева из белорусской группы Brutto, пишет KP.BY. О том, что умер Сергей, известный как Бразил, сообщила группа на своих страницах в соцсетях вечером 3 марта: Не стало певцаиз белорусской группы Brutto,KP.BY. О том, что умер Сергей, известный как Бразил, сообщила группа на своих страницах в соцсетях вечером 3 марта:





- Сегодня ушел наш брат - Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, Амиго! Ты сражался до конца.





По слухам, Сергей, тяжело болел и много лет боролся за свою жизнь. До того, как он стал участником Brutto, до 2014 года, Бразил не занимался музыкой, а работал в различных банковских структурах финансистом, был футбольным фанатом.





А в BRUTTO Сергей занимался «разрешением всевозможным конфликтов», говорится на сайте коллектива: следил за ситуацией во время концертов и оперативно вмешивался в нее в случае обострения.





Иногда Бразил выступал в качестве одного из вокалистов. Например, именно ему Сергей Михалок доверял исполнение песни «Гири». Интересно, что Сергей жал от груди 140 килограммов.







