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Молчаливый исход? Ещё 8 ИТ-компаний из топ-50 открыли офисы в Литве или Польше
Источник материала: Партизан
Недавно dev.by публиковал
Itransition. 2050 работников в Беларуси. Зарегистрировали офис в Вильнюсе в феврале.
iTechArt Group. 1590 работников в Беларуси. Зарегистрировали офис в польской Лодзи в октябре.
Coherent Solutions (ISsoft). 1200 работников в Беларуси. Зарегистрировали офис в Вильнюсе в декабре.
LeverX. 650 работников в Беларуси. Зарегистрировали офис в Варшаве в январе. Ранее анонсировали офис в Украине.
Elinext. 350 работников в Беларуси. Зарегистрировали офис в Варшаве в ноябре.
Softeq Development. 285 сотрудников в Беларуси. Зарегистрировали офис в Вильнюсе в октябре–ноябре.
SENLA. 280 сотрудников в Беларуси. Зарегистрировали офис в Варшаве в сентябре.
SoftTeco. 215 сотрудников в Беларуси. Зарегистрировали офис в Варшаве в октябре. Ранее анонсировали офис в Украине.
Кто ещё объявлял об открытии зарубежных офисов?
IBA Group (Польша)
Currency.com (Литва, Украина)
Wargaming (Литва)
EPAM (Литва, Грузия)
Flo (Литва)
Godel (Литва, Украина)
Belka Games (Литва)
PandaDoc (Украина)
Forte Group (Украина)
Кроме того, по информации dev.by, игровая компания Playtika (штат в Минске — 600 человек) начала частичный релокейт белорусской команды в Польшу, а Google планирует закрыть белорусский офис Fitbit (штат в Минске — 70 человек).
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Недавно dev.by публиковал список компаний, которые за последние полгода объявляли об открытии офисов в соседних странах. Но было очевидно, что таких компаний гораздо...
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