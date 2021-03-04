ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европейский рекорд: Беларусь стала страной с самой низкой минимальной зарплатой

04.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Есть высокая вероятность того, что по итогам 2021 года Беларусь станет страной и с самой маленькой средней зарплатой – еще ближе к статусу самой бедной страны Европы. Минимальная зарплата в Беларуси – уже самая низкая в Европе.




Еще не так давно, 10 лет назад, самой бедной страной географической Европы считалась Молдова, где были самые низкие зарплаты, пишет InfoBank.

Позже, 5 лет назад, страной с самыми низкими зарплатами стала Украина, где в связи с событиями 2014-15 гг. – а это война на востоке страны, управленческий хаос, преддефолтное состояние и угроза распада страны – население и бизнес в панике изымали деньги со счетов и вкладов, скупали иностранную валюту. Результат – гривна обрушилась, и зарплаты украинцев в долларах обвалились существенно ниже молдавских.

На этом фоне Беларусь очень выгодно отличалась от Молдовы и Украины стабильностью и более высокими зарплатами. И даже после девальвации BYN-рубля в 2015-м долларовые зарплаты белfрусов остались выше, чем у молдаван и украинцев.

Среднегодовая начисленная заработная плата в 2015 году была^

в Беларуси – $420
в Молдове – $245
в Украине – $180.

Но после 2015 года динамика долларовых зарплат в Беларуси стала хуже, чем в Молдове и Украине, и в 2019 году разница в пользу Беларуси была уже не столь существенная. В 2020 году долларовые зарплаты в Беларуси вообще упали, а в Молдове и Украине – выросли. Особенно сильный прирост средней зарплаты в $-эквиваленте был в Молдове благодаря тому, что тамошняя национальная валюта лей оказалась очень стабильной в коронакризис. И вот в 2020 году превышение белfheских зарплат над украинскими снизилось до 19%, а над молдавскими вообще только до 9%. Ведь среднегодовая начисленная зарплата в 2020-м в долларах стала:

в Беларуси – $505
в Молдове – $465
в Украине – $425.

А в IV квартале 2020-го Молдова уже почти догнала Беларусь по средней зарплате.

С начала 2021 года во всех указанных странах была поднята минимальная заработная плата:

в Беларуси – на 6,7% (с 375 BYN до 400 BYN)
в Молдове – на 5,8 (с 2.775 лей до 2.935 лей)
в Украине – на 20% (с 5.000 гривен до 6.000 гривен).

Но «минималка» в Беларуси ниже, чем в Молдове и Украине. По текущему курсу доллара она составляет сейчас:

в Беларуси – $155
в Молдове – $165
в Украине – $215.

Итак, первый шаг к статусу самой бедной страны Европы Беларусью сделан: беларуская минимальная зарплата – уже самая маленькая в Европе. А в 2021 году Беларусь может оказаться и страной с самой низкой в географической Европе средней зарплатой. Ведь по этому показателю разница с Молдовой уже сейчас несущественна, в Украине последнем месяце года собираются увеличить «минималку» до 6.500 гривен ($230 по сегодняшнему курсу), а в Беларуси маячит серьезная девальвация национальной валюты.

В январе 2021-го превышение средней белорусской начисленной (до вычета налогов) заработной платы стало наименьшим за 9 лет – на $52: январская средняя по стране зарплата в Беларуси по курсу на конец месяца – $491.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть высокая вероятность того, что по итогам 2021 года Беларусь станет страной и с самой маленькой средней зарплатой – еще ближе к статусу самой бедной страны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин провел «тайные» перестановки в руководстве ФСБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by