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Испанка Мугуруса выбила Соболенко с турнира в Дохе

04.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На турнире в Дохе осталась одна белоруска - Виктория Азаренко, которая сумела выйти в четвертьфинал.



Арина Соболенко, которая занимает восьмую строчку в рейтинге WTA, проиграл первый матч на турнире в Дохе, передает Sputnik.

Белоруска, которая была посеяна под третьим номером, уступила испанке Гарбинье Мугуруса (16 WTA) в трехсетовом матче – 2:6, 7:6, 3:6.

Напомним, в среду 3 марта еще одна белоруска Виктория Азаренко (14 WTA) вышла в четвертьфинал турнира в столице Катара. В поединке 1/8 финала она победила представительницу Германии Лауру Зигемунд (56 WTA) – 6:4, 6:2. В четвертьфинале Виктория встретится с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Состязания в Дохе, призовой фонд которых составляет 565 тысяч долларов, завершится 6 марта.
 
 
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На турнире в Дохе осталась одна белоруска - Виктория Азаренко, которая сумела выйти в четвертьфинал.
 
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