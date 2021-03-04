В Беларуси добавились восемь новых политзаключённых









Виктории Кульши предъявили обвинение по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок"). Сергей Мироевский получил "химию", а остальные были осуждены к лишению свободы по ч.2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки").





"Вясна" . "Мы оцениваем преследование Виктории Кульши, Сергея Мироевского, Григория Давыдова, Алексея Березинского, Владимира Рубашевского, Сергея Солохи, Марека Сирадзе, Виталии Бондаренко как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаём их политическими заключёными", — говорится в заявлении, которое публикует правозащитный сайт





Правозащитники требуют немедленно освободить упомянутых политзаключённых из-под стражи и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить всех политических заключённых, а также граждан, задержанных на мирных послевыборных акциях, и прекратить политические репрессии.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РОО "Правовая инициатива", простое общество "Инициатива FORB", центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусская ассоциация журналистов, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве "Хьюман Константа".





Всего в Беларуси на сегодня насчитывается 270 политзаключённых.