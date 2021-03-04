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Портал службы занятости разместил вакансии на должность спортсмена-инструктора в "Ислочь" с зарплатой от 15 000 рублей

04.03.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В футбольном клубе "Ислочь" появились три вакансии на должность спортсмена-инструктора с заработной платой от 15 000 рублей.

Об этом сообщил портал государственной службы занятости.

Требуемое образование — общее среднее.

Напомним, что "Ислочь" не самый топовый клуб.
 
 
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В футбольном клубе "Ислочь" появились три вакансии на должность спортсмена-инструктора с заработной платой от 15 000 рублей.
 
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