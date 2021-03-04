|
Уникальное фото молнии из синих струй и красных спрайтов получили астрономы США
Источник материала: Партизан
В конце февраля в США Национальная исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) опубликовала уникальное изображение, полученное рядом с одной из обсерваторий.
Астрономы смогли запечатлеть сразу два редких явления: молнию из синих струй и красные спрайты. Последние представляют собой массивные электрические разряды, образующиеся над грозовыми облаками,
Ионосфера – это слой атмосферы Земли, сильно ионизированный (обогащенный электронами и электрически заряженными молекулами, и атомами) вследствие облучения УФ-лучами.
До сих пор ученые не могут прийти к общему выводу, в чем причина такого необычного внешнего вида молний. Некоторые исследователи полагают, что это связанно с долговременной неоднородностью плазмы. Однако неизвестно, почему она так долго может находиться в этом состоянии. Другая теория опирается на влияние пролетающих мимо астероидов. Согласно ей, пересекая атмосферу планеты, они создают подобные спрайты, постепенно сгорая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце февраля в США Национальная исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) опубликовала уникальное изображение, полученное рядом с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)