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Совпадение? Меган Маркл скопировала образ жены отрекшегося короля
04.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Жена принца Гарри Меган Маркл спровоцировала слухи в сети: образ герцогини напомнил фанатам стиль Уоллис Симпсон - главную причину отречения Эдуарда VIII.
Резонансное
Новый образ Маркл во время беседы с Опрой Уинфри вызвал массу обсуждений в сети: некоторые британцы сравнили мятежницу с роковой герцогиней Виндзорской.
В подобном наряде и с похожей прической супруга отрекшегося короля Британии Эдуарда VIII позировала на самом известном из своих портретов.
Имя Симпсон навсегда связали с кризисом в стране. Семья и подданные не захотели принимать дважды разведенную американку Уоллис в свой круг, из-за чего Эдуард VIII отрекся от короны. С тех пор образ этой женщины вызывает самые неприятные воспоминания у Елизаветы II, которой пришлось слишком рано повзрослеть из-за поступка дяди и стать второй в очереди на трон.
Поклонники подозревают, что такая отсылка в образе Маркл не случайна и станет лишь деталью
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Британцы обсуждают новый образ герцогини и подозревают, что мятежница намеренно скопировала стиль Уоллис Симпсон - скандальной любви Эдуарда VIII.
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