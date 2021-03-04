Совпадение? Меган Маркл скопировала образ жены отрекшегося короля

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Гарри Меган Маркл спровоцировала слухи в сети: образ герцогини напомнил фанатам стиль Уоллис Симпсон - главную причину отречения Эдуарда VIII.

Резонансное интервью Маркл и принца Гарри , которое выйдет на экраны 7 марта, не дает покоя никому. Фанаты не скрывают, что несколько раз пересмотрели напряженный тизер и даже нашли неожиданные совпадения с "неудобным" прошлым королевства.

Новый образ Маркл во время беседы с Опрой Уинфри вызвал массу обсуждений в сети: некоторые британцы сравнили мятежницу с роковой герцогиней Виндзорской.

В подобном наряде и с похожей прической супруга отрекшегося короля Британии Эдуарда VIII позировала на самом известном из своих портретов.

Имя Симпсон навсегда связали с кризисом в стране. Семья и подданные не захотели принимать дважды разведенную американку Уоллис в свой круг, из-за чего Эдуард VIII отрекся от короны. С тех пор образ этой женщины вызывает самые неприятные воспоминания у Елизаветы II, которой пришлось слишком рано повзрослеть из-за поступка дяди и стать второй в очереди на трон.

Поклонники подозревают, что такая отсылка в образе Маркл не случайна и станет лишь деталью "скандальной бомбы" для королевы .

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