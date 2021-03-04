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Шрайбман: «Система избавляется от полутонов»

04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель, которого на днях вызвали на военные сборы, – об увольнении декана ФМО БГУ.

Шрайбман: «Система избавляется от полутонов»

Виктор Шадурский. Фото TUT.BY

– Ушли Виктора Шадурского, который 12 лет был деканом факультета международных отношений БГУ, факультета со стабильно рекордными приходными баллами, и, как следствие, множеством умных студентов и талантливых преподавателей – то есть, в своём большинстве, сторонников протеста, – пишет Артем Шрайбман. – Я не слышал о политических увольнениях или отчислениях с ФМО. Уверен, в этом была заслуга именно Шадурского. Знаю его как порядочного и открытого человека, патриота, дипломата по духу.

Как бы мне не было жалко альма-матер, самого Виктора Геннадьевича и тех преподавателей, которых уволят или вынудят уйти ему вдогонку, это абсолютно неизбежный процесс.

12 августа и несколько раз потом я писал, что путь к концу нашей системы будет лежать не через штурм дворца матросами, а через медленную и мучительную деградацию госаппарата и госучреждений из-за отслаивания из них профессионалов.

Работать на государство во всех его ипостасях будет становиться все более токсично и неблагодарно для людей с желанием сохранить совесть или репутацию. Если ты молодой и талантливый выпускник - госструктуры станут последним местом, куда ты захочешь пойти работать, если есть выбор.

Система все ещё удерживает профессионалов с либеральными взглядами благодаря особым людям-демпферам - руководителям, которые принимают все давление системы на себя, создавая подчинённым здоровую демократичную атмосферу.

Обычно эти люди – талантливые дипломаты. Им нужно уметь слушать и не возражать советским заклинаниям начальства, маневрировать, убалтывать, находить баланс в риторике, подмигивать своему коллективу – мол, вы знаете, я с вами, но должен играть в их игры, чтобы у нас тут с вами все было хорошо.

Эта миссия важна и оправдана тем, что важно сохранить очаги разума, из которых вырастают будущие реформаторы. Но схема работает в мирное время, а оно закончилось.

Виктор Шадурский был именно таким демпфером для одного из самых либеральных факультетов страны. До него так же ушли многих деканов, ректоров, главврачей, и я удивлён, что он продержался так долго.

Когда руководителя-демпфера меняют на комиссара (а зачем иначе его менять сейчас), атмосфера в коллективе меняется. Для думающих людей стимулов и оправданий продолжать работать, да и учиться, в таком месте остаётся немного. И если есть выбор – а у лучших он обычно есть - они уходят.

Система избавляется от полутонов. Это увеличивает ее внутреннюю монолитность, но снижает ее способность впитывать разумные импульсы и принимать адекватные решения. Бронзовение и деградация. До основания, а затем... Все бы мы предпочли иначе, но это не наш выбор.

 
 
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Политический обозреватель, которого на днях вызвали на военные сборы, – об увольнении декана ФМО БГУ.
 
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