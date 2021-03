Тартускі ўнівэрсытэт абвясьціў конкурс на стыпэндыі для беларускіх студэнтаў

Источник материала: Свабода

Інстытут палітычных навук Унівэрсытэту Тарту прапануе беларусам пазмагацца за ўдзел у праграмах International Relations and Regional Studies (Міжнародныя зносіны і рэгіянальныя штудыі) і Politics and Governance in the Digital Age (Палітыка і дзяржаўнае кіраваньне ў інфармацыйную эру).

Умовы:

грамадзянства Беларусі;

дыплём бакаляўра (або яго атрыманьне да ліпеня 2021);

добрыя веды ангельскай мовы.

Заявы на ўдзел у конкурсе можна падаць да 15 сакавіка.

Стыпэндыі прызначыла Міністэрства замежных спраў Эстоніі. Агулам ведамства забясьпечыць беларускім студэнтам дзьве стыпэндыі, якія пакрыюць выдаткі на навучаньне і кошты на пражываньне.