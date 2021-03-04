Источник материала: Хартия'97

ЧВК «Вагнера» в Ливии: раскрыты цели российских наемников 4.03.2021, 9:13

иллюстрационное фото

Ливийская территория занимает стратегически важное положение в центре Средиземноморья.

Боевики российских частных военных компаний (ЧВК) после выполнения задач на оккупированных территориях Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии. Чаще всего их видят в Африке. О том, что Россия "забыла" в Ливии и кто ей там противостоит, рассказал "Телеграфу" эксперт-международник, кандидат политических наук, сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин.

"У российского руководства в отношении Ливии есть много задач в сферах геополитики, политики, экономики, торговли вооружениями. Но говорить о наличии какой-то стратегии нельзя. Ливийская территория занимает стратегически важное положение в центре Средиземноморья. Уже располагая военным присутствием в Сирии – 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, то есть в Восточной части Средиземного моря, Москва хотела бы также обосноваться в Бенгази", – считает эксперт.

Именно военное присутствие в данном ливийскому порту было, по словам Александра Мишина, предметом переговоров между самопровозглашенным верховным главнокомандующим ливийской национальной армии Халифой Хафтаром и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Цель РФ состоит не в том, чтобы выстроить какой-то свой геополитический проект в Африке. Кремлю важно помешать французам, немцам, американцам и туркам реализовывать их стратегии в регионе. Ливия для россиян это плацдарм для создания проекции силы в зону Сахеля и для налаживания логистических коридоров в Мали и ЦАР. Вмешательство в дела данных стран, погруженных во внутренние конфликты, позволяет вести торги Москвы с Парижем по больным для нее санкционным вопросам", – пояснил эксперт.

По словам Александра Мишина, в плане ливийской политики россияне маневрируют. Они официально ведут диалог со всеми местными политическими группами, но реальное предпочтение отдавали Хафтару.

"Такое поведение трудно назвать стратегией, скорее рискованной игрой ва-банк — Хафтар должен был в 2019-2020 годах захватить всю территорию Ливии и установить военную диктатуру, что дало бы возможность нечистым на руку российским бизнесменам получить широкий доступ к грабежу ливийской нефти. В обмен на это Москва с 2015 года последовательно наращивала военные поставки армии Хафтара и оказывала помощь в виде российских наемников", — считает эксперт.

Он также отметил, что в Ливии работали военные специалисты по линии Минобороны РФ, а также бойцы ЧВК "Вагнера", причем число последних в 2020 году превысило 1200 боевиков.

"Всеми этими силами прямо или косвенно курирует российское правительство. Ведь трудно себе представить, что в РФ с ее современной политической моделью жесткой вертикали власти, некие российские силы ведут на международной арене свои независимые игры. Российские военные и наемники помогали в построении армии Хафтара, перевозили для него на транспортных самолетах Ил-76 вооружения, обучали осваивать и управлять ЗРПК "Панцирь С-1", либо входили в экипажи по их применению в боевых условиях. К слову, оно не было успешным, и в Ливии были уничтожены 10 "Панцирей". В итоге даже своих, достаточно тактических целей, РФ в Ливии не достигла. И дело не только в низких тактико-технических характеристиках российских вооружений, но и в падении качеств российских наемников, которые в Ливии отметились мародерством, грабежами, истязаниями местного населения", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что всесторонняя турецкая поддержка законному Правительству национального согласия опрокинула военную кампанию Хафтара по захвату Триполи, и привела к его закономерному военно-политическому краху.

"От Хафтара отворачиваются его влиятельные покровители, к примеру, Египет. В частности, в феврале 2021 года эмиссары президента АРЕ Абдель-Фаттаха ас-Сиси уже провели переговоры с представителями недавно созданного правительства Абудул Хамида Дбейбы. Это фактический отказ египтян от услуг Хафтара», – пояснил Мишин.

"Но пока его правительство слабо – российские наемники словили момент и осуществляют грабеж ливийской нефти. По данным министерства обороны Ливии "вагнеровцы" в феврале принимали участие в прокладке нелегального трубопровода из месторождений в районе Бреги в Сирт, чтобы потом грузить ее для перевозки морем. Подобная деятельность с участием боевиком является не только криминальной, но и нарушает соглашения о прекращении огня. Из этого следует, что теперь тактика РФ будет состоять в максимизации капитализации вложений в Хафтара, пока он окончательно не исчез с ливийской политической карты путем лихорадочной выкачки ресурсов с подконтрольных ему территорий. Лимит времени, отведенный на это, незначителен", — добавил эксперт.

Он уверен, что Москва не заинтересована в стабилизации Ливии. Ведь если это произойдет, она утратит выходы вглубь Африки. А это будет вести к усилению конфликтности между Россией, а также Францией и Турцией.

Напомним, военный контингент ОАЭ и России появился в Ливии в 2019 году, когда командующий боевиками так называемой "Ливийской национальной армии" (ЛНА) Халифа Хафтар начал наступление против законного Правительства национального согласия. На стороне ЛНА воюют российские наемники ЧВК "Вагнера". В июне прошлого года Африканское командование США сообщило, что вместе с армией Хафтара действуют 2 тысячи «вагнеровцев».

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