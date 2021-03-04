Источник материала: Хартия'97

«Хочу возглавить комиссию по люстрации» 4.03.2021, 8:59

Скоро будут судить тех, кто сейчас выносит незаконные приговоры белорусам.

На днях лукашенковский суд вынес приговор по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина – журналистки и врача, которые оказались за решеткой, потому что решили показать правду. Катерине дали шесть месяцев лишения свободы и штраф в 100 базовых, Артему – два года лишения свободы с отсрочкой на год, пишет kyky.org .

Что нужно знать о деле «0 промилле»

Катерину Борисевич и Артема Сорокина задержали 19 ноября. Тем же днем обоих обвинили в «разглашении врачебной тайны». Поводом для обвинения послужила статья Катерины, в которой, со ссылкой на Сорокина и медицинские документы, говорилось, что в крови убитого Романа Бондаренко не было алкоголя – эта версия расходится с версией СК и Лукашенко. При этом родные Романа к журналисту и доктору претензий не имеют.

С тех пор, уже 102 дня, врач и журналист находятся в СИЗО на Володарского. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести.

Суд по делу Борисевич и Сорокина начался 19 февраля: прокурор – Людмила Иваненко, судья – Светлана Бондаренко. Чтобы поддержать врача и журналистку, в здание суда пришло около сотни человек. В том числе, посол Франции, дипломаты посольств Литвы, США, Германии, а также Представительства ЕС в Минске.

Так как к тому моменту все же завели уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко, по просьбе прокурора суд над Борисевич и Сорокиным сделали закрытым. Свидетелями по делу в тот день была мама Романа Бондаренко и два врача БСМП. О чем они говорили – неизвестно.



фото: Tut.by

Во второй день заседания, 22 февраля, в качестве свидетелей также выступили врачи БСМП, чьи имена были указаны в истории болезни Романа Бондаренко.

23 февраля – на третий день процесса – на суд была вызвана Ольга Кучеренко, двоюродная сестра Романа. Перед тем как дать подписку о неразглашении, она рассказала, что все время, пока Роман находился в больнице, семья публично рассказывала о его состоянии. Елена Бондаренко дала разрешение распространять эти сведения. По словам Ольги, перед тем как опубликовать статью о «0 промилле», Катерина Борисевич связывалась с ней: «Она получила от меня официальное разрешение публиковать эту информацию. Тетя неоднократно повторяла, что не собирается держать это в тайне».

24 февраля в зале заседания не было свидетелей. 25 февраля, на пятый день процесса, тоже свидетелей не допрашивали.

Суд над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным продолжился 2 марта. Заседание продлилось примерно десять минут, после сказали, что скоро будет объявлен приговор. Какой срок для журналиста и врача запрашивал прокурор, неизвестно. Минимальное наказание, которое грозило по вменяемой им статье, – шесть месяцев лишения свободы, максимальное – три года колонии.

Судья решила так: журналисту Катерине Борисевич дали шесть месяцев лишения свободы и штраф 100 базовых. Врачу БСМП Артему Сорокину – два года лишения свободы с отсрочкой на год и штраф 50 базовых.

Артема выпустили на свободу из-за зала суда под подписку о невыезде.

По словам адвокатов Катерины, с учетом того времени, которое их подзащитная уже провела в изоляторе, на свободу она выйдет чуть больше чем через два месяца.

Как на незаконный приговор реагируют соцсети

Полгода ни за что.

Оттепель.

Недавно 3 давали. — Gypsynkov (@gypsynkov) March 2, 2021 Через год может сядут те кто судил уже — спадар Яўген (@neskladovy) March 2, 2021

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