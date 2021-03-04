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Ученые нашли в Польше древние поселения строителей, создавших загадочные пирамиды

04.03.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли в Польше древние поселения строителей, создавших загадочные пирамиды

  • 4.03.2021, 8:41
  • 1,084
Ученые нашли в Польше древние поселения строителей, создавших загадочные пирамиды
фото: Arcadio13

Строители жили на севере страны около 5,5 тысяч лет назад.

Археологи в Польше обнаружили остатки поселений, жители которых создали загадочные пирамиды.

Об этом сообщает Nauka w Polsce.

Строители жили в районе Куявия на севере страны около 5,5 тысяч лет назад. Там археологи обнаружили погребальные сооружения, которые являются самыми большими в Польше. Их называют польскими пирамидами из-за архитектуры. Высота строений всего 3 метра, а длина 150 метров.

Ученые отмечают, что сооружения использовали для одиночных захоронений элитных слоев населения того времени. Строили их местные строители, жители поселения. Они тогда жили в деревнях площадью 1-1,5 га по 10 семей. Средняя площадь домов составляла 25-35 квадратных метров, в каждом из них жило по одной семье.

Поселение располагалось вокруг гробниц. Исследователи предполагают, что жители поселились там со своими семьями исключительно для работы над строительством пирамид.

Сейчас археологи продолжают работать над разгадкой тайны. Ученые до сих пор не знают, где именно в Куявах около 5,5 тысячи лет назад хоронили простых людей.

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Строители жили на севере страны около 5,5 тысяч лет назад.
 
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