Источник материала: Хартия'97

Путин провел «тайные» перестановки в руководстве ФСБ 3 4.03.2021, 8:30

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Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Журналистам только сейчас стало известно об указе, подписанном еще 24 февраля.

В Федеральную службу безопасности России назначили первого заместителя директора, им стал генерал-полковник Сергей Королев. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к ведомству.

По словам одного из собеседников РБК, указ Владимира Путина о назначении был подписан еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента. До нового назначения Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства — Службой экономической безопасности (СЭБ). Источник также отметил, что временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

До прихода в центральный аппарат спецслужбы Королев являлся сотрудником Службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2007 по 2011 год он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Именно при Королеве наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба. Сотрудники этой службы осуществляли оперативное сопровождение дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми B>Вячеслава Гайзера. Также сотрудники «шестерки» сопровождали дело ГУЭБиПК и генерала Дениса Сугробова. В 2016 году Сергей Королев возглавил СЭБ ФСБ.

С 2003 года до октября 2020 года должность первого заместителя директора занимал Сергей Смирнов. Президент Владимир Путин освободил его от должности по выслуге лет. Генерал армии Сергей Смирнов координировал в ФСБ работу ключевых подразделений: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя.

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