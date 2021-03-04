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Резидентом ПВТ стала компания, работающая под брендом А1

04.03.2021 09:17 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Резидентом ПВТ стала компания, работающая под брендом А1

3 марта наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов ПВТ. Среди них – ООО «А1 ИКТ сервисы», которая выделилась из унитарного предприятия «А1».

Новая компания будет ориентирована на расширение доступных клиентам возможностей и услуг на базе собственного дата-центра А1, включая размещение информационных ресурсов клиентов, аудит в области ИТ, информационную безопасность, проектирование и техническое сопровождение облачных решений и другое.

«Компания А1 последовательно развивает свою деятельность на рынке информационно-коммуникационных технологий. Открытие собственного дата-центра в 2017 году стало ключевым событием в этом направлении, а создание компании ООО «А1 ИКТ сервисы» важным шагом по дальнейшему укреплению конкурентных преимуществ А1 в сфере ИКТ. Новая компания, зарегистрированная в качестве резидента Парка высоких технологий, позволит вывести ИКТ-услуги А1 на новый̆ уровень, а также расширить спектр доступных клиентам возможностей̆ и сервисов в соответствии с потребностями растущего рынка», – отметили в А1.

Обо всех изменениях, связанных с деятельностью А1 в сфере ИКТ, компания будет своевременно информировать своих клиентов на сайте a1data.by.

С сегодняшнего дня ПВТ объединяет уже больше тысячи компаний. Кроме «А1 ИКТ сервисы», новыми резидентами также стали представители различных сфер – медицины, финтеха, электронной коммерции, игровой индустрии, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

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3 марта наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов ПВТ. Среди них - ООО «А1 ИКТ сервисы», которая...
 
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