«С нами пытались познакомиться даже в очереди». Нашли мам и дочек, которые выглядят как сестры

Источник материала: Tut.by

Героини нашего сегодняшнего материала представляют разные поколения, но выглядят очень похоже. Как мамам удается казаться практически ровесницами своих дочерей? Мы узнали: обсудили с ними полезные привычки и повседневный уход, выяснили, благодаря чему можно надолго сохранить молодость. На этот материал нас вдохновила гипоаллергенная линейка BIO HIALURON EXPERT от Eveline Cosmetics , которая помогает предотвращать возрастные изменения.

Ирина и Алла: «Маме повезло, ведь она практически не любит сладкое»



Алла (47 лет) и ее дочь Ирина (27 лет)

У нашей первой героини Аллы трое детей. Она работает психологом и косметологом.

— Косметологическое образование я получала в Польше и Германии, особое внимание во время учебы уделяла дерматологии, — вспоминает женщина. — Сейчас мне удалось соединить обе профессии в собственных проектах. Они посвящены фейс-йоге, медитации, матрицам — упражнениям, которые помогают в самопознании.

Алла признается, что уход за собой для нее очень важен:

— Мое лицо показывает мой уровень профессионализма. Я делаю различные процедуры на своем рабочем месте и дома. Сама регулярно практикую фейс-йогу, которая подтягивает, омолаживает кожу, помогает лицевым мышцам расслабиться, что в итоге тоже положительно влияет на внешний вид. Самое главное — чтобы уход за кожей был ежедневным, регулярным, потому что наверстывать упущенное авральными темпами очень трудно.





Развеивая миф о вреде декоративной косметики, скажем, что ее наша героиня наносит каждый день. К тому же, на глазах и губах у Аллы перманентный макияж.

— Но каждый вечер я смываю косметику: нельзя ложиться спать с декоративными средствами на лице. Это мешает коже дышать, вызывает отеки и усталость, — предупреждает героиня. — Кстати, спать нужно не менее семи часов, причем ложиться лучше до 11 вечера: именно тогда «работают» наши гормоны красоты. Если спать меньше, кожа не будет успевать регенерироваться — и утром лицо будет «серым».

На внешний вид влияет и физическая активность, с которой у Аллы проблем нет: она постоянно в движении и любит спорт.

— Мои предпочтения в физнагрузках постепенно менялись: раньше я наслаждалась аэробными, силовыми тренировками. Сейчас нравится йога, мягкие, неторопливые практики, которые не менее эффективны, чем динамичные, — считает героиня.



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Алла напоминает: коже важно, чтобы вы правильно питались. Она сама, к примеру, ест всё, что хочет, любит хлеб, булочки, мясо. Но при этом избегает фастфуда.

— Мама — везучий человек, ведь она практически не любит сладкое, — улыбается Ирина.

Наши героини уже давно не живут вместе: в 18 лет дочь переехала от родителей. При этом их отношения остались близкими, доверительными: Ирина и Алла часто видятся, звонят друг другу, вместе ездят в отпуск. Встречаются по праздникам, обмениваются подарками, а 8 марта — цветами.

Мама и дочка любят вместе ходить по магазинам, правда, это им удается нечасто. Иногда могут поделиться друг с другом одеждой: например, платье для сегодняшней съемки Ирине дала Алла — и оно идеально подошло.

— Мои друзья часто говорят, что мы с мамой похожи, как сестры — делится Ирина. — Конечно, это приятно слышать. А мамины знакомые могут удивиться тому, какая у нее взрослая дочь.





У Ирины, как и у мамы, свое дело: она шьет льняной текстиль для дома. Мастерская еще развивается, но уже приносит девушке полноценный доход.

Работа занимает практически все время. В свободные часы Ирина любит сноубординг, книги по психологии. Иногда встречается с друзьями. Тоже любит ухаживать за собой, учитывает советы мамы.

— В школьные годы они меня очень выручили! Мама ничего не запрещала, но всегда приводила аргументы и помогала избежать необдуманных поступков. Благодаря ей я не сделала татуировку, пирсинг, не покрасила волосы в черный цвет.





Ирина любит увлажняющую косметику для ухода, а на антивозрастные линейки пока не смотрит. Декоративной косметикой тоже пользуется каждый день, при этом делает легкий, повседневный макияж.

— За питанием и физической активностью я практически не слежу. Конечно, иногда могу не съесть что-то вредное или высококалорийное, но четко расписанного рациона у меня нет. Каждый Новый год я обещаю себе, что обязательно это исправлю, — смеется девушка.

Яна и Юлия: «Внешняя красота заложена внутри»



Яна (29 лет) и ее мама Юлия (47 лет)

У Яны и ее мамы Юлии разница в возрасте 18 лет, но даже это кажется невероятным: героини выглядят практически как сестры. Мы решили выяснить, как им это удается.

Юлия — мама троих детей. Она работает в финансовой сфере. У нашей героини очень плотный график, поэтому на увлечения и спорт времени пока выкроить не удается.

— Мое хобби — это дети, — улыбается Юлия. — Раньше мне казалось, что я мало времени посвящаю им, не успеваю пообщаться, понять. Сейчас, благодаря удаленке, могу чаще видеть свою семью. При этом стараюсь не делать несколько дел одновременно: я либо полностью погружена в рабочие задачи, либо целиком занята детьми.

Конечно, женщина не забывает об уходе за собой. В последнее время увлеклась косметикой с натуральными компонентами. Например, макияж она может снять оливковым маслом. Также считает, что бюджетные средства полезнее для кожи, так как содержат минимум синтетических ингредиентов и консервантов. Декоративную косметику героиня использует по минимуму, в основном выделяя глаза, да и то не каждый день.





— Один из наших секретов красоты — это генетика, — говорит Юлия. — Поверьте, если бы вы увидели нашу 70-летнюю бабушку, вы бы обязательно и ее позвали на фотосессию. Также я считаю важным активное состояние ума. Когда человек занят и увлечен своим делом, у него сохраняется живость глаз. Только не нужно нервничать: стресс может добавить морщин и усталости.

Юлия признается, что в ее питании нет строгих ограничений. Женщина просто не любит и не пьет кофе, добавляет в еду очень мало сахара, предпочитает зеленый чай, в котором много антиоксидантов и витаминов.

Иногда парни пытаются познакомиться с мамой и дочкой одновременно. Такое бывает в кафе, торговых центрах. А недавно произошло прямо в очереди на кассу.

— Двое парней примерно моего возраста стояли за нами, очень стеснялись и подталкивали друг друга познакомиться, — улыбается Яна. — Конечно, такое внимание приятно.





Так сложилось, что наши героини видятся нечасто: Яна работает в Германии, в сфере логистики. С семьей она встречает праздники, выбирается в путешествия. Иногда Яна может прилететь на несколько дней без повода, просто увидев дешевые авиабилеты. Как она и приехала сейчас, накануне 8 марта, «пробившись» через карантинные трудности.

— Кстати, в Германии 8 марта проходит немного иначе. Там женщины устраивают акции, митинги, говорят о своих правах. Они не ждут подарков, а, скорее, продолжают добиваться полного равноправия и внимания к проблемам современного общества. Мне же более близок белорусский подход: приятно получать цветы, которые нам с мамой дарят мужчины нашей семьи. Мы заранее говорим, как бы мы хотели провести этот день — а наши желания сбываются.





Наши героини часто вместе ходят на шопинг. Они шутят, что делают это по принципу «охотников»: увидели — влюбились — схватили. Это помогает улучшить настроение, получить новые эмоции, пообщаться. Несмотря на различия во вкусах, Яна и Юлия часто обмениваются вещами.

Как и мама, Яна считает, что внешняя красота заложена внутри. Девушка серьезно относится к своему здоровью: регулярно проходит полное обследование, пьет комплексы витаминов. Старается употреблять минимум соли и побольше жидкостей, чтобы сохранять водный баланс. Любит массаж: например, ей нравится традиционная китайская процедура гуаша, во время которой нужно проводить по определенным линиям на лице специальной пластинкой.



Роллер из линейки BIO HIALURON EXPERT от Eveline Cosmetics помогает в борьбе с темными кругами под глазами и освежает взгляд

Напоследок героини практически в один голос напомнили еще три важных правила, которые помогают сохранять молодость и красоту:

— Важно высыпаться, гулять и быть любимыми.

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