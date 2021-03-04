Гороскоп на 5 марта: неожиданная встреча у Тельцов, романтическая удача у Львов и предостережение для Раков

Источник материала: ОНТ

Овнам звёзды рекомендуют укреплять тылы своего благополучия. Уверенно стройте планы на будущее. Слушайте интуицию. Непременно обдумывайте каждый свой шаг.

Тельцы завтра могут встретить важного человека, который внесёт изменения в личную жизнь. Больше общайтесь и делитесь своим мнением с коллегами.

Излишняя эмоциональность помешает Близнецам. На работе начальство по достоинству оценит ваши возможности, а идеи получат одобрение. Постарайтесь давать себе отчёт по поводу того, что делаете.

Ракам звёзды советуют подумать о своей выгоде. Будьте осторожнее с желанием разгадать чужие тайны. Вы можете сильно разочароваться в человеке.

У Львов есть шанс встретить свою любовь. Сейчас у вас столько мыслей и энергии, что вы легко готовы справиться с любым делом. Выбирайте самые сложные. Успех будет обеспечен.

Девы завтра будут находится в круговороте событий. Многим коллегам и партнёрам потребуется ваша профессиональная помощь или совет. Не спешите подписывать документы.

Окружающие оценят интересные идеи Весов. Не волнуйтесь, если не оправдаете чьи-то ожидания. От вас ждут слишком многого. Создайте для себя комфортные условия.

Скорпионы, звёзды «за» долгие диалоги, деловое и дружеское общение. Всё это может подкорректировать планы и полностью изменить вашу судьбу в лучшую сторону.

Стрельцы завтра будут активные и инициативные. Вы можете задать тон ближайшим дням. Важно, чтобы вам нравилось дело, которым вы занимаетесь.

Козероги, наладить личные отношения поможет банальная искренность. Постарайтесь держать под контролем свои эмоции. Не отказывайтесь от лишней работы.

Водолеям звёзды советуют вспомнить о хобби. Занимаясь чем-то приятным, вы улучшите настроение. Вопросы, связанные с недвижимостью, обсудите вместе с родными.

Жизненный потенциал Рыб идёт на спад. Сегодня лучше избегать эмоционального напряжения и чрезмерных физических нагрузок. Не желательно планировать новые дела.

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