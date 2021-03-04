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Большой праздничный концерт в честь Дня милиции состоится во Дворце Республики

04.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Большой праздничный концерт в честь Дня милиции состоится во Дворце Республики

Большой праздничный концерт в честь Дня милиции примет столичный Дворец Республики. Съёмку проводит телеканал ОНТ. Почувствовать атмосферу большого праздника смогут все телезрители.

Живое музыкальное сопровождение обеспечат сразу два именитых коллектива – Президентский оркестр Беларуси и оркестр внутренних войск МВД. Программу под названием «Внутреннее дело каждого» построили на творческом диалоге – между сотрудниками милиции и гражданами Беларуси разных поколений и профессий.

Прозвучат знакомые и любимые композиции разных лет, которые воспевают честь, верность, отвагу – важные качества в жизни каждого человека, но особенно ценные для сотрудников милиции. Праздничный концерт наш телеканал покажет в это воскресенье в 13.55.

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Большой праздничный концерт в честь Дня милиции примет столичный Дворец Республики. Съёмку проводит телеканал ОНТ. Почувствовать атмосферу большого праздника...
 
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