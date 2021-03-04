Тысячи людей в Греции ночевали на улице из-за мощного землетрясения

Источник материала: ОНТ

В центральной части Греции тысячи людей были вынуждены провести ночь на улице из-за мощного землетрясения, передает Associated Press .

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Лариса. Затем случились еще 20 афтершоков. Из-за падения обломков был ранен один человек.

Местные власти призвали людей покинуть свои дома, пока их не проверят на безопасность. Военные на футбольном поле установили палатки и пункты выдачи пищи.

Фото: Pixabay

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