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Тысячи людей в Греции ночевали на улице из-за мощного землетрясения
Источник материала: ОНТ
В центральной части Греции тысячи людей были вынуждены провести ночь на улице из-за мощного землетрясения, передает
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Лариса. Затем случились еще 20 афтершоков. Из-за падения обломков был ранен один человек.
Местные власти призвали людей покинуть свои дома, пока их не проверят на безопасность. Военные на футбольном поле установили палатки и пункты выдачи пищи.
Фото: Pixabay
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В центральной части Греции тысячи людей были вынуждены провести ночь на улице из-за мощного землетрясения, передает Associated Press. Землетрясение магнитудой 6,2...
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