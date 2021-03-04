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Тысячи людей в Греции ночевали на улице из-за мощного землетрясения

04.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тысячи людей в Греции ночевали на улице из-за мощного землетрясения

В центральной части Греции тысячи людей были вынуждены провести ночь на улице из-за мощного землетрясения, передает Associated Press.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Лариса. Затем случились еще 20 афтершоков. Из-за падения обломков был ранен один человек. 

Местные власти призвали людей покинуть свои дома, пока их не проверят на безопасность. Военные на футбольном поле установили палатки и пункты выдачи пищи. 

Фото: Pixabay

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В центральной части Греции тысячи людей были вынуждены провести ночь на улице из-за мощного землетрясения, передает Associated Press. Землетрясение магнитудой 6,2...
 
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