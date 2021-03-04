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4 марта в Беларуси отмечают День милиции

04.03.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

4 марта в Беларуси отмечают День милиции

Сегодня особенная дата у всех, кто служит или служил в органах правопорядка. День белорусской милиции отмечают по всей стране! Уже 104 года, начиная с 1917 года люди в форме каждый день несут службу ради спокойствия и безопасности белорусов. С профессиональным праздником сотрудников МВД и ветеранов поздравил Президент.

«Каждый из вас ежедневно находится на переднем крае борьбы с преступностью, делом доказывая преданность стране и народу», говорится в поздравлении. Глава государства обратил внимание, что в прошедшем году особенно важную роль в обеспечении стабильности общества сыграли именно органы правопорядка. Александр Лукашенко убеждён, что правоохранители и впредь будут делать все возможное, чтобы нейтрализовать угрозы для экономики и мирной жизни белорусов. Президент поблагодарил личный состав за службу и пожелал здоровья и благополучия.

Торжества начались уже накануне: в память о тех, кто отдал жизнь, исполняя служебный долг, к мемориалу погибшим милиционерам и бойцам внутренних войск в Минске легли цветы и венки. Руководство МВД, действующие милиционеры, ветераны, родные и близкие погибших почтили память павших минутой молчания.

Сегодня во всех городах страны пройдут торжества, прозвучат поздравления и состоятся праздничные концерты.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня особенная дата у всех, кто служит или служил в органах правопорядка. День белорусской милиции отмечают по всей стране! Уже 104 года, начиная с 1917 года люди в...
 
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