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Останки крупного динозавра, жившего 140 млн. лет назад, найдены в Аргентине
Источник материала: ОНТ
Останки титанозавра, проживавшего на Земле 140 млн. лет назад, обнаружили археологи в Аргентине, передает CNN.
Фрагменты скелета были найдены в Патагонской пустыне в Аргентине, недалеко от города Неукен. Останки принадлежат началу мелового периода. Они очень редки, поэтому очень ценны и важны для науки.
По мнению археологов, окаменелости принадлежат виду динозавров Ninjatitan zapatai. Исследователи считают, что животное было травоядным, имело длинную шею и крупные ноги, похожие на колонны.
Титанозавры считаются одними из самых крупных сухопутных животных, которые когда-либо обитали на Земле.
Фото: pixabay
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Останки титанозавра, проживавшего на Земле 140 млн. лет назад, обнаружили археологи в Аргентине, передает CNN. Фрагменты скелета были найдены в Патагонской пустыне в...
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