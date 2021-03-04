Останки крупного динозавра, жившего 140 млн. лет назад, найдены в Аргентине

Источник материала: ОНТ

Останки титанозавра, проживавшего на Земле 140 млн. лет назад, обнаружили археологи в Аргентине, передает CNN.

Фрагменты скелета были найдены в Патагонской пустыне в Аргентине, недалеко от города Неукен. Останки принадлежат началу мелового периода. Они очень редки, поэтому очень ценны и важны для науки.

По мнению археологов, окаменелости принадлежат виду динозавров Ninjatitan zapatai. Исследователи считают, что животное было травоядным, имело длинную шею и крупные ноги, похожие на колонны.

Титанозавры считаются одними из самых крупных сухопутных животных, которые когда-либо обитали на Земле.

Фото: pixabay

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