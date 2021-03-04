31-летие отмечает антитеррористическое спецподразделение КГБ «Альфа»

Источник материала: ОНТ

Знаковую дату отмечает антитеррористическое спецподразделение КГБ Беларуси – 31 год со дня основания. В составе «Альфы» одни из лучших бойцов в мире. Огневая подготовка и рукопашный бой – постоянно тренируются. И подтверждают свой высокий статус на соревнованиях среди спецподразделений разных стран. Это те, кто защищает интересы нашего государства, несмотря ни на что.





К слову, это кадры из фильма «Люди А» об одном из самых закрытых в стране подразделений. Он был в эфире ОНТ. Специально для наших зрителей была приоткрыта завеса, чтобы показать, как работают сотрудники, через что проходят и какова цена безопасности государства и народа. Фильмы вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале.

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