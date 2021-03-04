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SpaceX смогла посадить на землю прототип ракеты Starship

04.03.2021 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания SpaceX 3 марта 2021 года провела очередной тестовый запуск прототипа ракеты-носителя Starship многоразового использования, который, по мнению экспертов, открыл новую главу в историю исследования космоса.

Компании впервые удалось посадить прототип SN10, последовавший после этого взрыв ракеты не отменяет успех испытания.

Ракета успешно стартовала и поднялась на заданную высоту (около 10 км). Затем, она была переведена в горизонтальное положение и начала контролируемое падение на Землю. Далее Starship вновь запустил двигатели, вернулся в вертикальное положение и медленно опустился на посадочную площадку.

После посадки ракета оказалась в наклонном положении и через несколько минут взорвалась. Основная версия взрыва – утечка остатков топлива.

«Starship SN10 приземлился в целости и сохранности!» - прокомментировал испытания основатель SpaceX Илон Маск.

У компании уже готов новый прототип для дальнейших испытаний – SN 11.

 
 
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Компания SpaceX 3 марта 2021 года провела очередной тестовый запуск прототипа ракеты-носителя Starship многоразового использования, который, по мнению экспертов, открыл...
 
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