Жителю Калинковичей инкриминируют угрозу совершения акта терроризма и коммерческий шпионаж









пишет interfax.by. Ему инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж, несанкционированный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, заведомо ложное сообщение об опасности и другие преступления", - говорится в сообщении. "Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд для определения подсудности уголовное дело в отношении неработающего 31-летнего жителя г. Калинковичи,interfax.by. Ему инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж, несанкционированный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, заведомо ложное сообщение об опасности и другие преступления", - говорится в сообщении.





Мужчина обвиняется в том, что "при помощи компьютерной техники и программного оборудования на протяжении 2019-2020 годов, желая оказать воздействие на решения органов власти, устрашить население страны, дестабилизировать общественный порядок, размещал на официальных сайтах правоохранительных, местных исполнительных и распорядительных органов электронные сообщения".





"В них он угрожал произвести взрывы на социально значимых объектах, в том числе городской инфраструктуры. Обвиняется в совершении и ряда других преступлений", - добавили в Генпрокуратуре.

Всего обвиняемому инкриминировано 19 эпизодов противоправной деятельности.





Сумма ущерба, образовавшаяся в связи с мероприятиями по реагированию на электронные сообщения о минировании зданий различных госучреждений и организаций и звонки в ОВД с заведомо ложной информацией о совершенных преступлениях, превысила Br8 тыс.

По результатам изучения материалов дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств вины, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемого. Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела управления КГБ по Гомельской области.





Ранее избранную к обвиняемому меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней – заключение под стражу.