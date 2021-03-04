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Жителю Калинковичей инкриминируют угрозу совершения акта терроризма и коммерческий шпионаж

04.03.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, которому инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж и ряд других преступлений, сообщили в информационной службе Генпрокуратуры.



"Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд для определения подсудности уголовное дело в отношении неработающего 31-летнего жителя г. Калинковичи, пишет interfax.by. Ему инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж, несанкционированный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности, заведомо ложное сообщение об опасности и другие преступления", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в том, что "при помощи компьютерной техники и программного оборудования на протяжении 2019-2020 годов, желая оказать воздействие на решения органов власти, устрашить население страны, дестабилизировать общественный порядок, размещал на официальных сайтах правоохранительных, местных исполнительных и распорядительных органов электронные сообщения".

"В них он угрожал произвести взрывы на социально значимых объектах, в том числе городской инфраструктуры. Обвиняется в совершении и ряда других преступлений", - добавили в Генпрокуратуре. 
Всего обвиняемому инкриминировано 19 эпизодов противоправной деятельности. 

Сумма ущерба, образовавшаяся в связи с мероприятиями по реагированию на электронные сообщения о минировании зданий различных госучреждений и организаций и звонки в ОВД с заведомо ложной информацией о совершенных преступлениях, превысила Br8 тыс. 
 
По результатам изучения материалов дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств вины, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией действий обвиняемого. Уголовное дело находилось в производстве следственного отдела управления КГБ по Гомельской области. 

Ранее избранную к обвиняемому меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней – заключение под стражу.
 
 
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Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, которому инкриминированы угроза совершения акта терроризма, коммерческий шпионаж и ряд других...
 
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