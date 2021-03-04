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Батареи в минских квартирах будут греть до мая? В Мингорисполкоме рассказали о планах по отключению отопления
Источник материала: Партизан
Их озвучил заместитель главы Минска Александр Дорохович.
— Мы руководствуемся нормативными актами, которые предусматривают, что решение о завершении осенне-зимнего периода местные исполнительные комитеты принимают при установлении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение трех суток подряд. Из практики, сложившейся в последние годы, могу сказать, что обычно это происходит в первой-второй декаде апреля.
В 2020 сделали исключение: в связи с первой волной COVID-19 продлили отопительный сезон. Для жилых и административных зданий он завершился 8 мая, для учреждений образования и здравоохранения — 26 мая. В нынешнем году мы будем действовать в соответствии с нормативными актами и эпидемической обстановкой. Естественно, учитывая фактическую погоду и ее прогноз, в ближайшее время вопрос завершения отопительного сезона рассматривать не планируем, — цитируют его
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Батареи в минских квартирах будут греть до мая? В Мингорисполкоме рассказали о планах по отключению отопления
Их озвучил заместитель главы Минска Александр Дорохович.
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