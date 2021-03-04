Мама Илона Маска представила доказательство гениальности сына





Фото: Maye Musk/Facebook | Илон Маск с мамой.





пишет focus.ua. 72-летняя мама американского миллиардера и основателя компании SpaceX и Tesla Илона Маска Мэй Маск опубликовала на своей странице в Twitter результаты экзамена по программированию, который ее 17-летнему сыну пришлось пересдаватьfocus.ua.





На опубликованном в соцсети фото – результаты теста 1989 года с высшей отметкой A+ из Университета Претории в Южной Африке.









Экзаменаторы поставили 17-летнему Маску высший балл.

Фото: Maye Musk/Twitter





По словам Мэй, ее сына обязали пересдать тест, поскольку в первый раз он набрал слишком высокие баллы, и экзаменаторы просто не поверили, что этот юноша настолько умен. Когда же он пересдал его, то в официальном письме из вуза его результаты назвали "выдающимися".

"Я нашла твой тест на компьютерные способности, когда тебе было 17 лет. Если я правильно помню, им пришлось перепроверить тебя, потому что они никогда не видели таких высоких оценок. Неудивительно, что ты такой блестящий инженер", – написала миссис Маск, добавив тег #ProudMom (гордая мама, – прим. ред.).









Фото: Maye Musk/Twitter





В свою очередь Илон не перестает давать матери поводы для гордости, озвучивая все более амбициозные планы. Так, бизнесмен заявил о намерении построить в Техасе город под названием Starbase. В черте нового населенного пункта окажется и деревня Бока-Чика, в которой базируется космодром компании SpaceX. С 2014 года там разрабатываются и тестируются прототипы ракеты Starship.





Кроме того, Маск собирается выделить 100 миллионов долларов на новый конкурс, где смогут сразиться проекты по созданию технологии удаления углекислого газа из атмосферы. Его проведет некоммерческая организация X Prize Foundation, которая призвана стимулировать развитие технологий для улучшения космических путешествий, питания и здоровья.



