|
Норвежские клубы призывают местную ассоциацию футбола бойкотировать чемпионат мира в Катаре
Источник материала: Партизан
Норвежские клубы призывают местную ассоциацию футбола бойкотировать чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
Призывы начались после публикацией изданием Guardian информации о том, более 6500 рабочих-мигрантов погибли в Катаре с момента начала подготовки страны к чемпионату мира.
Первым отреагировал "Тромсе", на официальном сайте которого было опубликовано заявление о "современном рабстве":
"The Guardian недавно опубликовал отчет о гибели большого количества иностранных рабочих. Цифры ужасающие! Примененная стратегия не дала ожидаемых результатов, и мы думаем, что пора сделать следующий шаг - бойкотировать турнир".
"Тромсе" вскоре поддержали "Русенборг", "Волеренга", "Бранн" и другие клубы Норвегии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежские клубы призывают местную ассоциацию футбола бойкотировать чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)