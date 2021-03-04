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Елисеев: Кремль за “спасибо” кредитов не дает и продолжает давить по новому этапу интеграции и уступкам в военной сфере

04.03.2021 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Подтвердилось предположение, что Кремль будет реанимировать тему российской военной авиабазы в Беларуси".



Долгое молчание по поводу содержания закрытой встречи с Путиным указывало на ее малую успешность для АГЛ, пишет ex-press.by. Это подтвердили предречение им "непростого года" по приезду в Минск, а также перестановки и даже обещанное переформатирование работы Совета Безопасности, пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Комментарии АГЛ (8 дней спустя!) по поводу сочинской встречи, естественно, обставили все в позитивном свете: мол, отношения замечательны во всех смыслах, да и «никто не просил дополнительных кредитов; нам это не нужно».

Впрочем, даже тщательная маскировка вопросов и результатов встречи выявила, что ситуация совсем не радужная: Кремль за “спасибо” кредитов не дает и продолжает давить по новому этапу интеграции и уступкам в военной сфере.

◉ Полностью подтвердилось предположение, что Кремль будет реанимировать тему российской военной авиабазы в Беларуси и налегать на "дорожных картах" интеграции.
 
«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого». Эта фраза из сегодняшнего совещания явно указывает на то, что Путин вернулся к теме авиабазы.

В Сочи АГЛ старательно и долго от нее отбивался: «Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах». Чтобы отбиться от базы, АГЛ даже привлек аргумент о том, что остаток российского кредита на АЭС мог бы пойти на закупку российских самолетов.

◉ АГЛ также подтвердил, что “дорожные карты” интеграции Путин под ковер не загонял. Напротив, он настаивает на их финализации, особенно в налоговой сфере.

Налоговая политика – это сама суть государственного суверенитета, она определяет исключительные полномочия страны формировать государственную казну и определять источники ее пополнения. Лишение самостоятельной налоговой политики исходя из реальных нужд населения и экономических субъектов страны – это и есть эрозия государственного суверенитета, как бы не тужилась пропаганда убедить в обратном.

Вместо информирования белорусов об актуальной ситуации с "дорожными картами" интеграции, АГЛ предпочел подробно оповестить собравшихся об обсужденной с Путиным теме торговли сахаром. Советская классика – важнейшие вопросы замалчиваются и замещаются темами 10-й или 20-й важности.
 
Теги: Минск
 
 
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"Подтвердилось предположение, что Кремль будет реанимировать тему российской военной авиабазы в Беларуси".
 
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