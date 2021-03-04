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Елисеев: Кремль за “спасибо” кредитов не дает и продолжает давить по новому этапу интеграции и уступкам в военной сфере
Источник материала: Партизан
"Подтвердилось предположение, что Кремль будет реанимировать тему российской военной авиабазы в Беларуси".
Долгое молчание по поводу содержания закрытой встречи с Путиным указывало на ее малую успешность для АГЛ,
Комментарии АГЛ (8 дней спустя!) по поводу сочинской встречи, естественно, обставили все в позитивном свете: мол, отношения замечательны во всех смыслах, да и «никто не просил дополнительных кредитов; нам это не нужно».
Впрочем, даже тщательная маскировка вопросов и результатов встречи выявила, что ситуация совсем не радужная: Кремль за “спасибо” кредитов не дает и продолжает давить по новому этапу интеграции и уступкам в военной сфере.
◉ Полностью подтвердилось предположение, что Кремль будет реанимировать тему российской военной авиабазы в Беларуси и налегать на "дорожных картах" интеграции.
«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого». Эта фраза из сегодняшнего совещания явно указывает на то, что Путин вернулся к теме авиабазы.
В Сочи АГЛ старательно и долго от нее отбивался: «Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах». Чтобы отбиться от базы, АГЛ даже привлек аргумент о том, что остаток российского кредита на АЭС мог бы пойти на закупку российских самолетов.
◉ АГЛ также подтвердил, что “дорожные карты” интеграции Путин под ковер не загонял. Напротив, он настаивает на их финализации, особенно в налоговой сфере.
Налоговая политика – это сама суть государственного суверенитета, она определяет исключительные полномочия страны формировать государственную казну и определять источники ее пополнения. Лишение самостоятельной налоговой политики исходя из реальных нужд населения и экономических субъектов страны – это и есть эрозия государственного суверенитета, как бы не тужилась пропаганда убедить в обратном.
Вместо информирования белорусов об актуальной ситуации с "дорожными картами" интеграции, АГЛ предпочел подробно оповестить собравшихся об обсужденной с Путиным теме торговли сахаром. Советская классика – важнейшие вопросы замалчиваются и замещаются темами 10-й или 20-й важности.
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Елисеев: Кремль за “спасибо” кредитов не дает и продолжает давить по новому этапу интеграции и уступкам в военной сфере
"Подтвердилось предположение, что Кремль будет реанимировать тему российской военной авиабазы в Беларуси".
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