Елисеев: Кремль за “спасибо” кредитов не дает и продолжает давить по новому этапу интеграции и уступкам в военной сфере









пишет ex-press.by. Это подтвердили предречение им "непростого года" по приезду в Долгое молчание по поводу содержания закрытой встречи с Путиным указывало на ее малую успешность для АГЛ,ex-press.by. Это подтвердили предречение им "непростого года" по приезду в Минск , а также перестановки и даже обещанное переформатирование работы Совета Безопасности, пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.





Комментарии АГЛ (8 дней спустя!) по поводу сочинской встречи, естественно, обставили все в позитивном свете: мол, отношения замечательны во всех смыслах, да и «никто не просил дополнительных кредитов; нам это не нужно».





Впрочем, даже тщательная маскировка вопросов и результатов встречи выявила, что ситуация совсем не радужная: Кремль за “спасибо” кредитов не дает и продолжает давить по новому этапу интеграции и уступкам в военной сфере.





◉ Полностью подтвердилось предположение, что Кремль будет реанимировать тему российской военной авиабазы в Беларуси и налегать на "дорожных картах" интеграции.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого». Эта фраза из сегодняшнего совещания явно указывает на то, что Путин вернулся к теме авиабазы.





В Сочи АГЛ старательно и долго от нее отбивался: «Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах». Чтобы отбиться от базы, АГЛ даже привлек аргумент о том, что остаток российского кредита на АЭС мог бы пойти на закупку российских самолетов.





◉ АГЛ также подтвердил, что “дорожные карты” интеграции Путин под ковер не загонял. Напротив, он настаивает на их финализации, особенно в налоговой сфере.





Налоговая политика – это сама суть государственного суверенитета, она определяет исключительные полномочия страны формировать государственную казну и определять источники ее пополнения. Лишение самостоятельной налоговой политики исходя из реальных нужд населения и экономических субъектов страны – это и есть эрозия государственного суверенитета, как бы не тужилась пропаганда убедить в обратном.





Вместо информирования белорусов об актуальной ситуации с "дорожными картами" интеграции, АГЛ предпочел подробно оповестить собравшихся об обсужденной с Путиным теме торговли сахаром. Советская классика – важнейшие вопросы замалчиваются и замещаются темами 10-й или 20-й важности.