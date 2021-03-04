Как минчанка отсудила 500 рублей компенсации за незаконные «сутки»

Источник материала: Салiдарнасць

Минчанка отсудила 500 рублей за незаконные 6 суток, которые ей пришлось отсидеть по административному делу. У женщины есть несовершеннолетний ребенок и ее не могли наказать арестом.

Минчанку задержали на «женском марше» в сентябре, сообщают Сильные новости . Суд постановил арестовать ее на девять суток, несмотря на то, что у женщины есть несовершеннолетний ребенок.

После решения суда она провела два дня на Окрестина и четыре дня в СИЗО Жодино. Только после этого ей удалось передать записку мужу и связаться с адвокатом, который обжаловал решение суда. На втором заседании арест изменили на предупреждение.

Позже женщина обратилась в суд и потребовала компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Хотя ей и было возмещено в 10 раз меньше заявленной суммы, она считает это победой.

Поводом для заявления в суд стали жестокие условия в заключении. Она рассказывала, что в камере отключали воду и забирали матрасы, кричали, угрожали собаками и запугивали.

На данный момент у женщины проблемы с профессиональной деятельностью. Она юрист, но теперь, когда вступает в контакт с милицией, у нее появляются «психосоматические проявления страха».