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Как минчанка отсудила 500 рублей компенсации за незаконные «сутки»
04.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Минчанка отсудила 500 рублей за незаконные 6 суток, которые ей пришлось отсидеть по административному делу. У женщины есть несовершеннолетний ребенок и ее не могли наказать арестом.
Минчанку задержали на «женском марше» в сентябре, сообщают
После решения суда она провела два дня на Окрестина и четыре дня в СИЗО Жодино. Только после этого ей удалось передать записку мужу и связаться с адвокатом, который обжаловал решение суда. На втором заседании арест изменили на предупреждение.
Позже женщина обратилась в суд и потребовала компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Хотя ей и было возмещено в 10 раз меньше заявленной суммы, она считает это победой.
Поводом для заявления в суд стали жестокие условия в заключении. Она рассказывала, что в камере отключали воду и забирали матрасы, кричали, угрожали собаками и запугивали.
На данный момент у женщины проблемы с профессиональной деятельностью. Она юрист, но теперь, когда вступает в контакт с милицией, у нее появляются «психосоматические проявления страха».
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У женщины есть несовершеннолетний ребенок и ее не могли наказать арестом.
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