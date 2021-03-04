Минского предпринимателя задержали за нарисованный на заборе герб «Погоня»

Патрульный наряд Департамента охраны МВД заметил мужчину, который рисовал национальный герб «Погоня» на ограждении детского технопарка.





По информации пресс-службы МВД, инцидент произошел на улице Славинского 27 февраля. Мужчина успел нанести на забор, помимо рисунка, еще и перефразированную цитату из песни музыкальной группы протестного толка.

При себе у задержанного нашли баллоны с красной краской и трафарет. С его слов, подобные изображения он делал неоднократно, а также участвовал в митингах против Лукашенко.