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AMD представила видеокарту RX 6700 XT — конкурента RTX 3070. Должно хватить всем
Источник материала: Onliner
Компания AMD
RX 6700 XT построена на чипе с архитектурой Navi 22. Объем встроенной памяти GDDR6 составляет 12 ГБ, базовая частота чипа достигает 2321 МГц. Все характеристики новинки доступны в табличке ниже.
Продажи видеокарты начнутся 18 марта, стоить она будет $480, что на $20 дешевле RTX 3070. Впрочем, все это условности, ведь из-за интереса майнеров последнюю по рекомендованной цене достать невозможно. AMD же обещает, что RX 6700 XT смогут купить все желающие. Секрет якобы в том, что видеокарта отлично оптимизирована под игры, но не подойдет майнерам. Так это или нет — узнаем совсем скоро.
AMD Radeon RX 580, базовая частота 1340 МГц, 2304sp, частота памяти 8000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
AMD Radeon RX 470, базовая частота 926 МГц, макс. частота 1206 МГц, 2048sp, частота памяти 7000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI
AMD Radeon RX 550, макс. частота 1206 МГц, 512sp, частота памяти 7000 МГц, 128 бит, доп. питание: нет, 1.5 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
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Компания AMD представила видеокарту RX 6700 XT, которая призвана составить конкуренцию Nvidia GeForce RTX 3070. В новинке также реализована трассировка лучей в реальном времени....
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