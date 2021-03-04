AMD представила видеокарту RX 6700 XT — конкурента RTX 3070. Должно хватить всем

Источник материала: Onliner

Компания AMD представила видеокарту RX 6700 XT, которая призвана составить конкуренцию Nvidia GeForce RTX 3070. В новинке также реализована трассировка лучей в реальном времени. Что касается производительности, то ее, по заверениям представителей AMD, хватает на то, чтобы запустить Cyberpunk 2077 на максимальных настройках с частотой 60 кадров в секунду.

RX 6700 XT построена на чипе с архитектурой Navi 22. Объем встроенной памяти GDDR6 составляет 12 ГБ, базовая частота чипа достигает 2321 МГц. Все характеристики новинки доступны в табличке ниже.





Продажи видеокарты начнутся 18 марта, стоить она будет $480, что на $20 дешевле RTX 3070. Впрочем, все это условности, ведь из-за интереса майнеров последнюю по рекомендованной цене достать невозможно. AMD же обещает, что RX 6700 XT смогут купить все желающие. Секрет якобы в том, что видеокарта отлично оптимизирована под игры, но не подойдет майнерам. Так это или нет — узнаем совсем скоро.