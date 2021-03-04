ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

AMD представила видеокарту RX 6700 XT — конкурента RTX 3070. Должно хватить всем

04.03.2021 09:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания AMD представила видеокарту RX 6700 XT, которая призвана составить конкуренцию Nvidia GeForce RTX 3070. В новинке также реализована трассировка лучей в реальном времени. Что касается производительности, то ее, по заверениям представителей AMD, хватает на то, чтобы запустить Cyberpunk 2077 на максимальных настройках с частотой 60 кадров в секунду.

RX 6700 XT построена на чипе с архитектурой Navi 22. Объем встроенной памяти GDDR6 составляет 12 ГБ, базовая частота чипа достигает 2321 МГц. Все характеристики новинки доступны в табличке ниже.

AMD представила видеокарту RX 6700 XT — конкурента RTX 3070. Должно хватить всем

Продажи видеокарты начнутся 18 марта, стоить она будет $480, что на $20 дешевле RTX 3070. Впрочем, все это условности, ведь из-за интереса майнеров последнюю по рекомендованной цене достать невозможно. AMD же обещает, что RX 6700 XT смогут купить все желающие. Секрет якобы в том, что видеокарта отлично оптимизирована под игры, но не подойдет майнерам. Так это или нет — узнаем совсем скоро.

Видеокарта Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8GB GDDR5 GV-RX580GAMING-8GD rev. 1.0
7 отзывов
AMD Radeon RX 580, базовая частота 1340 МГц, 2304sp, частота памяти 8000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
2303 р.
1 предложение
Видеокарта ASUS Mining Radeon RX 470 4GB GDDR5
20 отзывов
AMD Radeon RX 470, базовая частота 926 МГц, макс. частота 1206 МГц, 2048sp, частота памяти 7000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI
882 р.
6 предложений
Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 550 4GB GDDR5 [11268-01]
5 отзывов
AMD Radeon RX 550, макс. частота 1206 МГц, 512sp, частота памяти 7000 МГц, 128 бит, доп. питание: нет, 1.5 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
364 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Видеокарты AMD в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания AMD представила видеокарту RX 6700 XT, которая призвана составить конкуренцию Nvidia GeForce RTX 3070. В новинке также реализована трассировка лучей в реальном времени....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Большие» кредиты: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять 20 тысяч рублей в кредит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by