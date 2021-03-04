Минус 4, плюс 3. Обновлен перечень стран, после которых белорусам не нужна самоизоляция

Источник материала: Onliner

Минздрав периодически пересматривает перечень стран, после которых белорусам требуется 10-дневная самоизоляция. Сегодня список снова обновился, информирует ведомство. Четыре страны вычеркнуты (например, Марокко), три добавлены (в том числе Куба, набирающая туристическую популярность).

«С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер», из перечня стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, исключены:

Азербайджан;

Исландия;

Кыргызстан;

Марокко.

При этом с 4 марта в перечень включаются ранее исключенные из него:

Финляндия;

Куба;

Малайзия.

Полный перечень можно скачать здесь . Сегодня в нем 145 стран, в том числе соседние Украина, Польша, Литва и Латвия. После России самоизоляция не требуется.