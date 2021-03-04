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Минус 4, плюс 3. Обновлен перечень стран, после которых белорусам не нужна самоизоляция
Источник материала: Onliner
Минздрав периодически пересматривает перечень стран, после которых белорусам требуется 10-дневная самоизоляция. Сегодня список снова обновился, информирует ведомство. Четыре страны вычеркнуты (например, Марокко), три добавлены (в том числе Куба, набирающая туристическую популярность).
«С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер», из перечня стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, исключены:
При этом с 4 марта в перечень включаются ранее исключенные из него:
Полный перечень можно скачать
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Минздрав периодически пересматривает перечень стран, после которых белорусам требуется 10-дневная самоизоляция. Сегодня список снова обновился, информирует...
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