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Минус 4, плюс 3. Обновлен перечень стран, после которых белорусам не нужна самоизоляция

04.03.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минздрав периодически пересматривает перечень стран, после которых белорусам требуется 10-дневная самоизоляция. Сегодня список снова обновился, информирует ведомство. Четыре страны вычеркнуты (например, Марокко), три добавлены (в том числе Куба, набирающая туристическую популярность).

«С учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер», из перечня стран, в которых регистрируются случаи COVID-19, исключены:

  • Азербайджан;
  • Исландия;
  • Кыргызстан;
  • Марокко.

При этом с 4 марта в перечень включаются ранее исключенные из него:

  • Финляндия;
  • Куба;
  • Малайзия.

Полный перечень можно скачать здесь. Сегодня в нем 145 стран, в том числе соседние Украина, Польша, Литва и Латвия. После России самоизоляция не требуется.

 
 
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Минздрав периодически пересматривает перечень стран, после которых белорусам требуется 10-дневная самоизоляция. Сегодня список снова обновился, информирует...
 
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