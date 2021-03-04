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«Большие» кредиты: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять 20 тысяч рублей в кредит

04.03.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Потребительские кредиты в большинстве банков уже вернулись на рынок. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки предлагают кредиты на крупные суммы, и какие требования в банках к кредитополучателям.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре собраны потребительские кредиты на сумму более 15 тысяч рублей наличными или на карту. Обеспечение — неустойка, поручительство, гарантийный депозит и другие. Не включены кредиты для узких категорий клиентов, а также кредиты с дополнительными условиями: обязательным страхованием, обязательным оформлением депозита в банке и другими.

Вот перечень банков, куда можно обратиться за «большим» кредитов. Предложений на данный момент шесть.

Банк, кредит

Максимальная сумма; ставка; срок

Cправка о доходах; обеспечение; комиссии (при наличии)

Банк ВТБ,
Всё серьёзно

от 5 тыс до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; поручительство 2 физлиц

Беларусбанк,
Потребительский кредит

в пределах платежеспособности; 14,69% (СР+6,94%), далее — 24−25%; 5 лет

справка о доходах; поручительство физлиц

Банк Дабрабыт,
На Личное

27,99%; до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; при сумме до 20 тыс BYN и при сумме до 50 тыс BYN до 3 лет — неустойка; при сумме от 50 тыс BYN и при сроке кредитования более 3 лет — поручительство

Белинвестбанк,
Личный выбор

зависит от кредитоспособности; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет

справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев); поручительство при сумме от 10 тыс BYN

МТБанк,
Ещё больше (на карту)

от 10 тыс до 19 тыс BYN; 28,9%; до 84 месяцев

справка о доходах по требованию банка; неустойка

Франсабанк,
озможно всё

до 25 тыс BYN; 21,9%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца

справка о доходах при любой сумме; поручительство при сумме от 10 тыс BYN

Банк, кредит

Максимальная сумма; ставка; срок

Cправка о доходах; обеспечение; комиссии (при наличии)

Банк ВТБ,
Всё серь ёзно

от 5 тыс до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; поручительство 2 физлиц

Беларусбанк,
Потребительский кредит

в пределах платежеспособности; 14,69% (СР+6,94%), далее — 24−25%; 5 лет

справка о доходах; поручительство физлиц

Банк Дабрабыт,
На Личное

27,99%; до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев

справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; при сумме до 20 тыс BYN и при сумме до 50 тыс BYN до 3 лет — неустойка; при сумме от 50 тыс BYN и при сроке кредитования более 3 лет — поручительство

Белинвестбанк,
Личный выбор

зависит от кредитоспособности; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет

справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев); поручительство при сумме от 10 тыс BYN

МТБанк,
Ещё больше (на карту)

от 10 тыс до 19 тыс BYN; 28,9%; до 84 месяцев

справка о доходах по требованию банка; неустойка

Франсабанк,
озможно всё

до 25 тыс BYN; 21,9%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца

справка о доходах при любой сумме; поручительство при сумме от 10 тыс BYN

Условия «больших» кредитов наличными

  • Процентные ставки по таким кредитам находятся в пределах 21,9−29,9%. Самая низкая ставка во Франсабанке, самая высокая — в Банке ВТБ;
  • Кредиты на суммы до 10 тысяч в Банке ВТБ и Банке Дабрабыт можно оформить без справки о доходах. МТБанк может запросить справку дополнительно. В других банках наличие документа, подтверждающего доходы, обязательно;
  • Обеспечением кредитов на крупные суммы чаще всего является поручительство физлиц. Без поручителей можно получить кредит только в МТБанке. В Банке Дабрабыт поручители не требуются в случае, если срок кредитования не превышает 3 лет;
  • Кредиты оформляются на максимальный срок до 5−7 лет в зависимости от банка;
  • Максимальная сумма кредитования достигает 45 тысяч рублей, а в Белинвестбанке и Беларусбанке будет зависеть исключительно от платежеспособности кредитополучателя.

Какая зарплата нужна, чтобы получить 20 тысяч рублей на 5 лет?

Мы обратились в банки и рассчитали сумму чистого дохода, необходимую для получения кредита на 20 тысяч рублей сроком на 5 лет. В таблице также указали сумму максимального ежемесячного платежа по кредиту и размер переплаты за весь срок пользования кредитом.

Банк,
кредит

Сумма дохода для получения 20 тысяч рублей на 5 лет

Максимальный платёж и сумма переплаты за весь срок

Банк ВТБ,
Всё серьёзно

Порядка 2300 рублей (зависит от сферы деятельности, города проживания и так далее)

 645 рублей первые 3 месяца, далее 701 рубль; 20 092 рубля

Беларусбанк,
Потребительский кредит (при оформлении кредита в отделении)

1 889 рублей

755 рублей; 12 500 рублей

Банк Дабрабыт,
На Личное

9 500 рублей

796,2 рубля; 14 446 рублей

Белинвестбанк,
Личный выбор

1 900 рублей

750 рублей; 12 711 рублей

МТБанк,
Ещё больше (на карту)*

Не менее 2200 рублей (зависит сферы деятельности, семейного положения, наличия справки о доходах и др)

601,4 рублей; 16 116 рублей

Франсабанк,
Возможно всё

1900 рублей

 365 рублей первые три месяца, далее 715,88 и далее на уменьшение; 11 680 рублей

Банк,
кредит

Сумма дохода для получения 20 тысяч рублей на 5 лет

Максимальный платёж и сумма переплаты за весь срок

Банк ВТБ,
Всё серьёзно

 Порядка 2300 рублей (зависит от сферы деятельности, города проживания и так далее)

645 рублей первые 3 месяца, далее 701 рубль; 20 092 рубля

Беларусбанк,
Потребительский кредит (при оформлении кредита в отделении)

1 889 рублей

755 рублей; 12 500 рублей

Банк Дабрабыт,
На Личное

9 500 рублей

796,2 рубля; 14 446 рублей

Белинвестбанк,
Личный выбор

1 900 рублей

750 рублей; 12 711 рублей

МТБанк,
Ещё больше (на карту)*

Не менее 2200 рублей (зависит сферы деятельности, семейного положения, наличия справки о доходах и др)

601,4 рублей; 16 116 рублей

Франсабанк,
Возможно всё

1900 рублей

365 рублей первые три месяца, далее 715,88 и далее на уменьшение; 11 680 рублей

*расчёт сделан на сумму 19 тысяч рублей на 5 лет, так как это максимальная сумма по кредиту банка

 
 
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Потребительские кредиты в большинстве банков уже вернулись на рынок.
 
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