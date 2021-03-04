«Большие» кредиты: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять 20 тысяч рублей в кредит

Источник материала: Tut.by

Потребительские кредиты в большинстве банков уже вернулись на рынок. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки предлагают кредиты на крупные суммы, и какие требования в банках к кредитополучателям.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обзоре собраны потребительские кредиты на сумму более 15 тысяч рублей наличными или на карту. Обеспечение — неустойка, поручительство, гарантийный депозит и другие. Не включены кредиты для узких категорий клиентов, а также кредиты с дополнительными условиями: обязательным страхованием, обязательным оформлением депозита в банке и другими.

Вот перечень банков, куда можно обратиться за «большим» кредитов. Предложений на данный момент шесть.

Банк, кредит Максимальная сумма; ставка; срок Cправка о доходах; обеспечение; комиссии (при наличии) Банк ВТБ,

Всё серьёзно от 5 тыс до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; поручительство 2 физлиц Беларусбанк,

Потребительский кредит в пределах платежеспособности; 14,69% (СР+6,94%), далее — 24−25%; 5 лет справка о доходах; поручительство физлиц Банк Дабрабыт,

На Личное 27,99%; до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; при сумме до 20 тыс BYN и при сумме до 50 тыс BYN до 3 лет — неустойка; при сумме от 50 тыс BYN и при сроке кредитования более 3 лет — поручительство Белинвестбанк,

Личный выбор зависит от кредитоспособности; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев); поручительство при сумме от 10 тыс BYN МТБанк,

Ещё больше (на карту) от 10 тыс до 19 тыс BYN; 28,9%; до 84 месяцев справка о доходах по требованию банка; неустойка Франсабанк,

озможно всё до 25 тыс BYN; 21,9%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца справка о доходах при любой сумме; поручительство при сумме от 10 тыс BYN

Банк, кредит Максимальная сумма; ставка; срок Cправка о доходах; обеспечение; комиссии (при наличии) Банк ВТБ,

Всё серь ёзно от 5 тыс до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; поручительство 2 физлиц Беларусбанк,

Потребительский кредит в пределах платежеспособности; 14,69% (СР+6,94%), далее — 24−25%; 5 лет справка о доходах; поручительство физлиц Банк Дабрабыт,

На Личное 27,99%; до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; при сумме до 20 тыс BYN и при сумме до 50 тыс BYN до 3 лет — неустойка; при сумме от 50 тыс BYN и при сроке кредитования более 3 лет — поручительство Белинвестбанк,

Личный выбор зависит от кредитоспособности; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев); поручительство при сумме от 10 тыс BYN МТБанк,

Ещё больше (на карту) от 10 тыс до 19 тыс BYN; 28,9%; до 84 месяцев справка о доходах по требованию банка; неустойка Франсабанк,

озможно всё до 25 тыс BYN; 21,9%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца справка о доходах при любой сумме; поручительство при сумме от 10 тыс BYN

Условия «больших» кредитов наличными

Процентные ставки по таким кредитам находятся в пределах 21,9−29,9%. Самая низкая ставка во Франсабанке , самая высокая — в Банке ВТБ ;

, самая высокая — в ; Кредиты на суммы до 10 тысяч в Банке ВТБ и Банке Дабрабыт можно оформить без справки о доходах. МТБанк может запросить справку дополнительно. В других банках наличие документа, подтверждающего доходы, обязательно;

и можно оформить без справки о доходах. может запросить справку дополнительно. В других банках наличие документа, подтверждающего доходы, обязательно; Обеспечением кредитов на крупные суммы чаще всего является поручительство физлиц. Без поручителей можно получить кредит только в МТБанке . В Банке Дабрабыт поручители не требуются в случае, если срок кредитования не превышает 3 лет;

. В поручители не требуются в случае, если срок кредитования не превышает 3 лет; Кредиты оформляются на максимальный срок до 5−7 лет в зависимости от банка;

Максимальная сумма кредитования достигает 45 тысяч рублей, а в Белинвестбанке и Беларусбанке будет зависеть исключительно от платежеспособности кредитополучателя.

Какая зарплата нужна, чтобы получить 20 тысяч рублей на 5 лет?

Мы обратились в банки и рассчитали сумму чистого дохода, необходимую для получения кредита на 20 тысяч рублей сроком на 5 лет. В таблице также указали сумму максимального ежемесячного платежа по кредиту и размер переплаты за весь срок пользования кредитом.

Банк,

кредит Сумма дохода для получения 20 тысяч рублей на 5 лет Максимальный платёж и сумма переплаты за весь срок Банк ВТБ,

Всё серьёзно Порядка 2300 рублей (зависит от сферы деятельности, города проживания и так далее) 645 рублей первые 3 месяца, далее 701 рубль; 20 092 рубля Беларусбанк,

Потребительский кредит (при оформлении кредита в отделении) 1 889 рублей 755 рублей; 12 500 рублей Банк Дабрабыт,

На Личное 9 500 рублей 796,2 рубля; 14 446 рублей Белинвестбанк,

Личный выбор 1 900 рублей 750 рублей; 12 711 рублей МТБанк,

Ещё больше (на карту)* Не менее 2200 рублей (зависит сферы деятельности, семейного положения, наличия справки о доходах и др) 601,4 рублей; 16 116 рублей Франсабанк,

Возможно всё 1900 рублей 365 рублей первые три месяца, далее 715,88 и далее на уменьшение; 11 680 рублей

Банк,

кредит Сумма дохода для получения 20 тысяч рублей на 5 лет Максимальный платёж и сумма переплаты за весь срок Банк ВТБ,

Всё серьёзно Порядка 2300 рублей (зависит от сферы деятельности, города проживания и так далее) 645 рублей первые 3 месяца, далее 701 рубль; 20 092 рубля Беларусбанк,

Потребительский кредит (при оформлении кредита в отделении) 1 889 рублей 755 рублей; 12 500 рублей Банк Дабрабыт,

На Личное 9 500 рублей 796,2 рубля; 14 446 рублей Белинвестбанк,

Личный выбор 1 900 рублей 750 рублей; 12 711 рублей МТБанк,

Ещё больше (на карту)* Не менее 2200 рублей (зависит сферы деятельности, семейного положения, наличия справки о доходах и др) 601,4 рублей; 16 116 рублей Франсабанк,

Возможно всё 1900 рублей 365 рублей первые три месяца, далее 715,88 и далее на уменьшение; 11 680 рублей

*расчёт сделан на сумму 19 тысяч рублей на 5 лет, так как это максимальная сумма по кредиту банка