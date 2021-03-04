«Большие» кредиты: сколько нужно зарабатывать, чтобы взять 20 тысяч рублей в кредит

Потребительские кредиты в большинстве банков уже вернулись на рынок. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие банки предлагают кредиты на крупные суммы, и какие требования в банках к кредитополучателям.
В обзоре собраны потребительские кредиты на сумму более 15 тысяч рублей наличными или на карту. Обеспечение — неустойка, поручительство, гарантийный депозит и другие. Не включены кредиты для узких категорий клиентов, а также кредиты с дополнительными условиями: обязательным страхованием, обязательным оформлением депозита в банке и другими.
Вот перечень банков, куда можно обратиться за «большим» кредитов. Предложений на данный момент шесть.
Банк, кредит
Максимальная сумма; ставка; срок
Cправка о доходах; обеспечение; комиссии (при наличии)
Банк ВТБ,
Всё серьёзно
от 5 тыс до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; поручительство 2 физлиц
Беларусбанк,
Потребительский кредит
в пределах платежеспособности; 14,69% (СР+6,94%), далее — 24−25%; 5 лет
справка о доходах; поручительство физлиц
Банк Дабрабыт,
На Личное
27,99%; до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; при сумме до 20 тыс BYN и при сумме до 50 тыс BYN до 3 лет — неустойка; при сумме от 50 тыс BYN и при сроке кредитования более 3 лет — поручительство
Белинвестбанк,
Личный выбор
зависит от кредитоспособности; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет
справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев); поручительство при сумме от 10 тыс BYN
МТБанк,
Ещё больше (на карту)
от 10 тыс до 19 тыс BYN; 28,9%; до 84 месяцев
справка о доходах по требованию банка; неустойка
Франсабанк,
озможно всё
до 25 тыс BYN; 21,9%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца
справка о доходах при любой сумме; поручительство при сумме от 10 тыс BYN
Банк, кредит
Максимальная сумма; ставка; срок
Cправка о доходах; обеспечение; комиссии (при наличии)
Банк ВТБ,
Всё серьёзно
от 5 тыс до 45 тыс BYN; первые 90 дней — 26,9%, далее 29,9%; от 13 до 84 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; поручительство 2 физлиц
Беларусбанк,
Потребительский кредит
в пределах платежеспособности; 14,69% (СР+6,94%), далее — 24−25%; 5 лет
справка о доходах; поручительство физлиц
Банк Дабрабыт,
На Личное
27,99%; до 20 тыс. BYN на срок от 6 до 60 месяцев и до 50 тыс. BYN на срок до 36 месяцев
справка о доходах при сумме от 10 тыс BYN; при сумме до 20 тыс BYN и при сумме до 50 тыс BYN до 3 лет — неустойка; при сумме от 50 тыс BYN и при сроке кредитования более 3 лет — поручительство
Белинвестбанк,
Личный выбор
зависит от кредитоспособности; 24,9% (без изменений); 2, 3 или 5 лет
справка о доходах при любой сумме (без справки при соответствии кредитополучателя одному из критериев); поручительство при сумме от 10 тыс BYN
МТБанк,
Ещё больше (на карту)
от 10 тыс до 19 тыс BYN; 28,9%; до 84 месяцев
справка о доходах по требованию банка; неустойка
Франсабанк,
озможно всё
до 25 тыс BYN; 21,9%; от 13 месяцев до 5 лет, возможна отсрочка погашения основного долга на 3 месяца
справка о доходах при любой сумме; поручительство при сумме от 10 тыс BYN
Условия «больших» кредитов наличными
Процентные ставки по таким кредитам находятся в пределах 21,9−29,9%. Самая низкая ставка во Франсабанке, самая высокая — в Банке ВТБ;
Кредиты на суммы до 10 тысяч в Банке ВТБ и Банке Дабрабыт можно оформить без справки о доходах. МТБанк может запросить справку дополнительно. В других банках наличие документа, подтверждающего доходы, обязательно;
Обеспечением кредитов на крупные суммы чаще всего является поручительство физлиц. Без поручителей можно получить кредит только в МТБанке. В Банке Дабрабыт поручители не требуются в случае, если срок кредитования не превышает 3 лет;
Кредиты оформляются на максимальный срок до 5−7 лет в зависимости от банка;
Максимальная сумма кредитования достигает 45 тысяч рублей, а в Белинвестбанке и Беларусбанке будет зависеть исключительно от платежеспособности кредитополучателя.
Какая зарплата нужна, чтобы получить 20 тысяч рублей на 5 лет?
Мы обратились в банки и рассчитали сумму чистого дохода, необходимую для получения кредита на 20 тысяч рублей сроком на 5 лет. В таблице также указали сумму максимального ежемесячного платежа по кредиту и размер переплаты за весь срок пользования кредитом.
Банк,
кредит
Сумма дохода для получения 20 тысяч рублей на 5 лет
Максимальный платёж и сумма переплаты за весь срок
Банк ВТБ,
Всё серьёзно
Порядка 2300 рублей (зависит от сферы деятельности, города проживания и так далее)
645 рублей первые 3 месяца, далее 701 рубль; 20 092 рубля
Беларусбанк,
Потребительский кредит (при оформлении кредита в отделении)
1 889 рублей
755 рублей; 12 500 рублей
Банк Дабрабыт,
На Личное
9 500 рублей
796,2 рубля; 14 446 рублей
Белинвестбанк,
Личный выбор
1 900 рублей
750 рублей; 12 711 рублей
МТБанк,
Ещё больше (на карту)*
Не менее 2200 рублей (зависит сферы деятельности, семейного положения, наличия справки о доходах и др)
601,4 рублей; 16 116 рублей
Франсабанк,
Возможно всё
1900 рублей
365 рублей первые три месяца, далее 715,88 и далее на уменьшение; 11 680 рублей
Банк,
кредит
Сумма дохода для получения 20 тысяч рублей на 5 лет
Максимальный платёж и сумма переплаты за весь срок
Банк ВТБ,
Всё серьёзно
Порядка 2300 рублей (зависит от сферы деятельности, города проживания и так далее)
645 рублей первые 3 месяца, далее 701 рубль; 20 092 рубля
Беларусбанк,
Потребительский кредит (при оформлении кредита в отделении)
1 889 рублей
755 рублей; 12 500 рублей
Банк Дабрабыт,
На Личное
9 500 рублей
796,2 рубля; 14 446 рублей
Белинвестбанк,
Личный выбор
1 900 рублей
750 рублей; 12 711 рублей
МТБанк,
Ещё больше (на карту)*
Не менее 2200 рублей (зависит сферы деятельности, семейного положения, наличия справки о доходах и др)
601,4 рублей; 16 116 рублей
Франсабанк,
Возможно всё
1900 рублей
365 рублей первые три месяца, далее 715,88 и далее на уменьшение; 11 680 рублей
*расчёт сделан на сумму 19 тысяч рублей на 5 лет, так как это максимальная сумма по кредиту банка