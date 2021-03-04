AMD представила игровую видеокарту Radeon RX 6700 XT. Цена - 479 долларов

Источник материала: Tut.by

AMD официально представила видеокарту для геймеров Radeon RX 6700 XT. Об этом сообщается на официальном сайте компании.





RX 6700 XT базируется на RDNA 2 (7-нм архитектура) и оснащается 12 ГБ памяти типа GDDR6. Графический процессор — Navi 22. 3DNews пишет: в его активе 40 вычислительных блоков (2560 потоковых процессоров), частота 2424 МГц (Game Clock), а также способность авторазгона до 2581 МГц (Boost Clock). Видеопамять имеет эффективную частоту 16 ГГц и 192-битную шину. Тепловыделение — 230 Вт.

По словам AMD, новая Radeon RX 6700 XT обходит по производительности NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и даже GeForce RTX 3070. В компании также полагают, что новинка — отличное решение для гейминга в разрешении 1440р.

В продажу видеокарта выйдет 18 марта по цене в 479 долларов.