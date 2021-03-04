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AMD представила игровую видеокарту Radeon RX 6700 XT. Цена - 479 долларов
Источник материала: Tut.by
AMD официально представила видеокарту для геймеров Radeon RX 6700 XT. Об этом сообщается на
RX 6700 XT базируется на RDNA 2 (7-нм архитектура) и оснащается 12 ГБ памяти типа GDDR6. Графический процессор — Navi 22.
По словам AMD, новая Radeon RX 6700 XT обходит по производительности NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и даже GeForce RTX 3070. В компании также полагают, что новинка — отличное решение для гейминга в разрешении 1440р.
В продажу видеокарта выйдет 18 марта по цене в 479 долларов.
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По словам AMD, новая Radeon RX 6700 XT обходит по производительности NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti и даже GeForce RTX 3070.
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