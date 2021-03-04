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Прототип Starship впервые успешно приземлился после испытаний. Но потом снова взорвался
Источник материала: Tut.by
SpaceX впервые успешно посадила прототип ракеты Starship после испытательного полета на высоту около десяти километров. Трансляция
Изначально испытания прервались за 0,1 секунды до взлета: бортовой компьютер
Starship SN10 (девятый серийный испытательный аппарат) поднялся в воздух с площадки Бока-Чика (штат Техас), выполнил разворот и начал контролируемое снижение. На высоте нескольких сотен метров ракета запустила двигатели, развернулась ими к земле и села.
Через несколько минут прототип взорвался. В трансляции говорится, что причиной взрыва стал «избыток ракетного топлива».
SpaceX заявила, что главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблем» во время его снижения. «Однажды полеты кораблей Starship станут обычным делом», — заявил Маск. По его словам, команда SpaceX проделывает огромную работу.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Во время аналогичных испытаний в
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«Starship SN10 приземлился в целости и сохранности!» - так Илон Маск отреагировал на испытания.
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