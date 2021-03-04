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Прототип Starship впервые успешно приземлился после испытаний. Но потом снова взорвался

04.03.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

SpaceX впервые успешно посадила прототип ракеты Starship после испытательного полета на высоту около десяти километров. Трансляция велась на YouTube-канале NASA, передает TJournal.


Кадр из трансляции

Изначально испытания прервались за 0,1 секунды до взлета: бортовой компьютер получил данные, что один из двигателей развивает слишком большую тягу. Инженеры решили, что проблема несущественная, поэтому обновили ПО, заправили прототип и объявили о второй попытке запуска.

Starship SN10 (девятый серийный испытательный аппарат) поднялся в воздух с площадки Бока-Чика (штат Техас), выполнил разворот и начал контролируемое снижение. На высоте нескольких сотен метров ракета запустила двигатели, развернулась ими к земле и села.

Через несколько минут прототип взорвался. В трансляции говорится, что причиной взрыва стал «избыток ракетного топлива».

SpaceX заявила, что главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблем» во время его снижения. «Однажды полеты кораблей Starship станут обычным делом», — заявил Маск. По его словам, команда SpaceX проделывает огромную работу.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Во время аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале 2021-го прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой, испытания все равно были признаны успешными.

 
 
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«Starship SN10 приземлился в целости и сохранности!» - так Илон Маск отреагировал на испытания.
 
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