ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Вместо 25 рублей - 129». Банк повысил предпринимателю плату за обслуживание в 5 раз из-за овердрафта

04.03.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Недавно позвонили из банка и сказали, что с 1 марта все ИП, у которых есть кредит или кто пользуется их овердрафтом, теперь за обслуживание вместо 25 рублей будут платить 129», — рассказывает индивидуальный предприниматель Юлия, которая обслуживается в Приорбанке. Девушку возмущает не только то, что плата за услуги резко увеличилась больше чем на 100 рублей. Накануне она перезаключила договор на овердрафт, и тогда о повышении стоимости обслуживания ее никто не предупредил.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Юлия уже не первый год является клиенткой банка как индивидуальный предприниматель.

— У нас там счет. За обслуживание мы платили 25 рублей в месяц. Год назад нам позвонили из банка и предложили оформить овердрафт на выгодных условиях — под 11% на сумму до 6 тысяч рублей. Сказали, что все предприниматели им пользуются, очень довольны. По овердрафту можно платить только проценты, он автоматически продлевается, — рассказывает девушка. — Мы оформили его. Пользовались, это было удобно и действительно выгодно.

По словам Юлии, ей недавно позвонили из банка и сказали, что у них произошли небольшие изменения по овердрафту — уменьшили сумму до 4,8 тысячи рублей. Поэтому ей нужно приехать и перезаключить договор.

— Как только я написала заявление, снова позвонили из банка. Говорят: «Мы вам забыли сказать, что мы пересмотрели размеры абонплаты за обслуживание. Теперь вы будете платить в месяц 129 рублей», — продолжает предприниматель. — Пояснили, что по таким тарифам с 1 марта будут платить все предприниматели, у которых есть кредит или кто пользуется овердрафтом. Если не хотим отдавать лишних 100 рублей, у нас есть выход — погасить овердрафт досрочно. Тогда мы и дальше будем платить по 25 рублей в месяц. На вопрос, почему не предупредили об этом до перезаключения договора, мне ответили, что тогда они еще не знали об увеличении тарифа, мол, его только ввели. Естественно, средств, чтобы досрочно погасить овердрафт, сейчас у нас нет, они все в обороте. Увеличили бы плату в два раза — до 50 рублей. Но не в 5 раз! Получается, что теперь сумасшедший процент.

Что говорят в банке и как разрешилась ситуация

Мы спросили у Приорбанка, почему для клиента увеличили тариф на обслуживание больше чем в 5 раз и касается ли это остальных предпринимателей, а также по какой причине о подорожании услуг не сказали до перезаключения договора.

— Ситуация с клиентом урегулирована. Приорбанк ценит, что TUT.BY обращает внимание на такие истории, поскольку они помогают обнаружить проблемные моменты и улучшить обслуживание. При этом по всем возникающим вопросам клиенты могут обращаться напрямую в Приорбанк, наши специалисты готовы оказать помощь и найти оптимальное решение ситуации, — ответили в банке.

Предприниматель подтвердила, что ей звонили из банка и даже пригласили прийти, чтобы решить вопрос с оплатой.

— По итогу меня оставили на этом же тарифе, но сделали скидку 60 рублей. Сказали, что овердрафт у нас небольшой, поэтому сумму можно снизить. Если через полгода нормализуется экономическая ситуация, плата еще снизится, — говорит девушка. — То, что мне сделали скидку, конечно, хорошо. Но ведь другим ИП, у кого есть кредиты и овердрафты, придется платить этих лишних 100 рублей.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ИП возмутило то, что накануне она перезаключала договор на этот самый овердрафт и о повышении стоимости обслуживания ее никто не предупредил.
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт назвал главные причины, почему семена помидоров могут не взойти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by