«Вместо 25 рублей - 129». Банк повысил предпринимателю плату за обслуживание в 5 раз из-за овердрафта

Источник материала: Tut.by

«Недавно позвонили из банка и сказали, что с 1 марта все ИП, у которых есть кредит или кто пользуется их овердрафтом, теперь за обслуживание вместо 25 рублей будут платить 129», — рассказывает индивидуальный предприниматель Юлия, которая обслуживается в Приорбанке. Девушку возмущает не только то, что плата за услуги резко увеличилась больше чем на 100 рублей. Накануне она перезаключила договор на овердрафт, и тогда о повышении стоимости обслуживания ее никто не предупредил.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Юлия уже не первый год является клиенткой банка как индивидуальный предприниматель.

— У нас там счет. За обслуживание мы платили 25 рублей в месяц. Год назад нам позвонили из банка и предложили оформить овердрафт на выгодных условиях — под 11% на сумму до 6 тысяч рублей. Сказали, что все предприниматели им пользуются, очень довольны. По овердрафту можно платить только проценты, он автоматически продлевается, — рассказывает девушка. — Мы оформили его. Пользовались, это было удобно и действительно выгодно.

По словам Юлии, ей недавно позвонили из банка и сказали, что у них произошли небольшие изменения по овердрафту — уменьшили сумму до 4,8 тысячи рублей. Поэтому ей нужно приехать и перезаключить договор.

— Как только я написала заявление, снова позвонили из банка. Говорят: «Мы вам забыли сказать, что мы пересмотрели размеры абонплаты за обслуживание. Теперь вы будете платить в месяц 129 рублей», — продолжает предприниматель. — Пояснили, что по таким тарифам с 1 марта будут платить все предприниматели, у которых есть кредит или кто пользуется овердрафтом. Если не хотим отдавать лишних 100 рублей, у нас есть выход — погасить овердрафт досрочно. Тогда мы и дальше будем платить по 25 рублей в месяц. На вопрос, почему не предупредили об этом до перезаключения договора, мне ответили, что тогда они еще не знали об увеличении тарифа, мол, его только ввели. Естественно, средств, чтобы досрочно погасить овердрафт, сейчас у нас нет, они все в обороте. Увеличили бы плату в два раза — до 50 рублей. Но не в 5 раз! Получается, что теперь сумасшедший процент.

Что говорят в банке и как разрешилась ситуация

Мы спросили у Приорбанка, почему для клиента увеличили тариф на обслуживание больше чем в 5 раз и касается ли это остальных предпринимателей, а также по какой причине о подорожании услуг не сказали до перезаключения договора.

— Ситуация с клиентом урегулирована. Приорбанк ценит, что TUT.BY обращает внимание на такие истории, поскольку они помогают обнаружить проблемные моменты и улучшить обслуживание. При этом по всем возникающим вопросам клиенты могут обращаться напрямую в Приорбанк, наши специалисты готовы оказать помощь и найти оптимальное решение ситуации, — ответили в банке.

Предприниматель подтвердила, что ей звонили из банка и даже пригласили прийти, чтобы решить вопрос с оплатой.

— По итогу меня оставили на этом же тарифе, но сделали скидку 60 рублей. Сказали, что овердрафт у нас небольшой, поэтому сумму можно снизить. Если через полгода нормализуется экономическая ситуация, плата еще снизится, — говорит девушка. — То, что мне сделали скидку, конечно, хорошо. Но ведь другим ИП, у кого есть кредиты и овердрафты, придется платить этих лишних 100 рублей.