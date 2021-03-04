Эксперт назвал главные причины, почему семена помидоров могут не взойти

Источник материала: Tut.by

Прошлой весной в редакции TUT.BY провели эксперимент : посеяли семена помидоров и вырастили рассаду. Мы хотели проверить, легко ли это сделать новичку. К сожалению, не все семена взошли. О возможных ошибках при посеве, о факторах, которые влияют на всхожесть и сроки прорастания семян, а также о том, с каких сортов помидоров проще начинать новичку, рассказала Анастасия Гулис, научный сотрудник лаборатории сохранения и восстановления биоразнообразия Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проблема в самих семенах

Частая причина невсхожести, по словам эксперта, — это старые семена или несоблюдение условий хранения.

— Для большинства огородных культур нормальные условия хранения — температура воздуха не выше 22 градусов, влажность — 50−60%. Хорошо хранить семена в холодильнике ЗИП-пакетах.

Что касается помидоров, то у них приемлемая всхожесть сохраняется в среднем 5−6 лет с момента сбора семян, но с каждым годом хранения всхожесть падает. И если в первый год она может составлять 85−90%, то на следующий год — 55−60%, а на пятый-шестой год всхожесть может составить менее 10%.

Еще одна очень популярная культура, при выращивании которой возникает масса вопросов — огурцы. Любопытно, что в отличие от томатов, у огурцов на второй-третий год всхожесть практически не снижается, иногда даже немного увеличивается. Кроме того, у них, как и у большинства тыквенных, вместе со сроком хранения семян увеличивается процент женских цветков на растении, а именно они и образуют зеленцы.

Приемлемую всхожесть семена огурцов зачастую сохраняют и через 8−9 лет после года сбора. Если они нормально хранились, то всходят обычно хорошо.

— Семена могут быть невсхожие, если это семена своего сбора, неправильно заготовленные или поврежденные при хранении. Если они покупные, то такого варианта быть не должно. На пакетике с семенами указывается, на основании какого документа они допущены к реализации. Перед тем, как семена расфасуют, в обязательном порядке проверяется чистота каждой партии семян, их всхожесть, отсутствие болезней и вредителей и другое.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анастасия говорит, что некоторые российские и украинские производители, чьи семена бывают на нашем рынке, эти правила соблюдают не всегда.

— А вот в качестве семян «Сортсемовощ», «Агромаркет» разочаровываешься редко. Неплохим качеством отличаются и польские семена «Legutko», «Ozarow Mazowiecki».

На пакетике должны быть указаны и соответствующие действительности количество (масса), сорт, срок фасовки и (или) годности. Стоит помнить, что по ГОСТ срок годности фасованных семян — два года, но это не всегда соответствует действительности, поэтому важнее знать дату фасовки.

Проблемы с грунтом

Семена могут не взойти из-за использования некачественного грунта, особенно это актуально для помидоров. Бывает, семена уже наклевываются и даже всходят, а всходы ложатся.

— Грунт и свой, и покупной — это элемент лотереи. Остается только надеяться, что вам повезет. Я заготавливаю себе грунт сама. Основной компонент — компост, который при созревании нагревается до высоких температур, и большинство вредных микроорганизмов гибнет. Другие важные компоненты — нераскисленный верховой торф и строительный (крупный) песок. Две объемных части компоста и одну часть торфа смешиваю с промытым строительным песком (0,5 -1 часть), добавляю около стакана древесной золы на 10 л смеси — и можно сеять! Из готовых же субстратов относительно неплохим качеством отличается «Двина». Не очень доверяю грунтам на основе биогумуса, выработанного калифорнийскими дождевыми червями.

Кроме того, что грунт может быть заражен грибными патогенами, вызывающими корневые гнили и полегание сеянцев, в грунте могут быть личинки торфяных комариков, особенно если он при покупке был влажным. Комарики могут жить и в вазонах с комнатными цветами. Их личинки питаются корнями, а нежные корешки сеянцев им вообще — за вкусняшку. Мягкие, сочные, они поедаются на раз-два. Поэтому важно не переливать, но и не засушивать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Также в помещении может быть неблагоприятная температура. Помидоры лучше всего прорастают при температуре воздуха 18−25 градусов, огурцы — 20−28 градусов.

— Однако после прорастания всходы большинства растений, в том числе помидоров и огурцов, лучше перенести в более прохладное место. А это делают далеко не все. С момента разворачивания семядолей нужно снижение температуры — до появления двух-трех настоящих листочков. Температура воздуха должна быть на два-четыре градуса ниже, чем температура проращивания (при условии, что она была оптимальной).

Первые полторы-две недели желательно держать помидоры при температуре около 15−20 градусов, по крайней мере ночью. Когда в помещении слишком тепло, в почве очень быстро развиваются грибы, и всходы могут полечь.

— Если достаточно света и питания, то с появлением настоящих листьев растение способно противостоять грибным повреждениям. Самое опасное в этом плане время — момент до появления настоящих листьев.

Об обработке семян

Фасованные семена могут подвергаться специальной обработке: протравливанию, дражированию. Как правило, в продажу поступают протравленные гибридные семена огурцов и томатов производства крупных европейских семеноводческих предприятий. Такие семена фасуются многими производителями, в том числе и белорусскими.

Как определить наличие протравливания? Анастасия говорит, что такие семена чаще всего имеют нетипичную окраску (зеленую, голубую, розовую, перламутровую). Их не замачивают, а сеют сразу в грунт. В противном случае разрушится оболочка, содержащая фунгициды (реже другие защитные вещества), которые препятствуют загниванию семени до прорастания и развитию корневой гнили у сеянцев. Фунгициды обычно прекращают свое действие к моменту, когда у растения появляется первый настоящий лист.

Если семена не были ничем обработаны, есть смысл их замочить, и это более актуально для огурцов. Помидоры замачивать не обязательно — они и так всходят быстро.

— Если семена собственного сбора либо очень долго хранились, их можно протравить после замачивания. Делают это, например, раствором марганцовки, фунгицидами типа «Максим», «Фитоспорин».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анастасия рассказала о деревенском секрете: огурцы любят замачивание в тепле.

— Наши бабушки заворачивали семена огурцов во влажную тряпочку и клали себе под грудь. Утром положили — к вечеру посеяли. Всхожесть и энергия прорастания при этом отличные. Мало того что семечко увлажняется, оно еще и нагревается, и потом очень быстро прорастает. Этот метод особенно хорош для огурцов и всех тыквенных.

Более современный аналог такого метода: семена заворачивают во влажную салфетку или тряпочку, укладывают в контейнер и закрывают, ставят его на «теплый пол» или в другое место, где можно поддерживать температуру на уровне 30−35 градусов. Спустя 6−8 часов семена готовы к посеву.

Основные правила посева семян и ухода за всходами

Как улучшить прорастание семян и создать оптимальные условия до момента появления всходов? Во-первых, нужно правильно подобрать емкость для посева. Она должна быть достаточного объема и с дренажными отверстиями.

— Не с одним отверстием, а с тремя-четырьмя, и немаленького диаметра, чтобы воде было куда уходить.

Горшок заполняют грунтом не до самого верха, а оставляют как минимум полтора сантиметра. Семена высеивают на оптимальную глубину (две-три высоты семени). Меньшая глубина не рекомендуется: семена могут всплыть при поливе.

— Я не поливаю семена, с момента посева до появления всходов. Чтобы земля была достаточно влажная, сею семена на хорошо увлажненный грунт, присыпаю их и накрываю горшки стеклом (или пленкой, прозрачным поликарбонатом, оргстеклом). Укрытие должно плотно прилегать к поверхности горшочка — тогда там поддерживается более-менее постоянная влажность и температура. В таких условиях семена прорастают очень быстро.

Если слой грунта, в котором лежат семена, несколько раз пересохнет, то корешки, которые появляются раньше всходов, погибнут. Соответственно, всходов вы не дождетесь.

— Бывает, что растения наклюнулись, а вы уехали на выходные, было солнечно, и верхний слой почвы пересох. А если семена находятся под стеклом, то вероятность того, что они пересохнут, намного меньше.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Когда появляются массовые всходы (прорастает больше половины посеянных семян), укрытие снимаем и дальше всходы поливаем. Удобно это делать спринцовкой, чтобы не размывать почву.

Следующим этапом будет пикировка рассады. Но огурцы лучше не пикировать, а сеять сразу в горшочек по два семечка, и затем оставлять более сильный росток.

— На рассаду чаще высаживают самоопыляемые (партенокарпические) гибриды огурцов, которые прекрасно плодоносят в теплицах и дают ранний урожай. Такие семена обычно голландского производства (фасовка может быть и белорусская), имеют специальное покрытие и высокую гарантированную всхожесть — их сеют по одному в горшочек.

Оптимальный срок посева

Оптимальный срок посева помидоров на рассаду — 8−15 марта. Такое время посева позволяет получить 50−55-дневную рассаду к середине мая, когда можно без опасения высаживать помидоры в теплицы и пленочные укрытия в Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областях. Для Брестской и Гомельской можно сеять на одну-полторы недели раньше. Цветущая на момент высадки в грунт рассада помидоров — ошибка. Первая кисть практически не завяжет плодов, и урожай существенно снизится.

Огурцы на рассаду сеют в конце марта, если теплица с подогревом (биотопливом, электричеством). Если теплица обычная, то сеять огурцы лучше ближе к середине апреля.

— Во многом сроки посева зависят от того, какая у вас теплица. Есть много способов, которые позволяют высадить рассаду раньше и не бояться заморозков. Например, каждое растение в теплице дополнительно укрывают колпаком (из большой пластиковой бутыли) или ставят дополнительное тоннельное укрытие из спанбонда. На ночь отдельные растения можно прикрывать перевернутыми ведрами, большими горшками, кульками из бумаги. Можно разместить в теплице аккумуляторы тепла — бочки с водой, которая днем нагревается, а ночью отдает тепло.

Что лучше сеять новичку

Условия выращивания разных сортов огурцов практически не отличаются, поэтому здесь выбор гибридов и сортов большой. Правда, для теплиц лучше использовать самоопыляемые гибриды, а пчелоопыляемые гибриды и сорта высадить на улице.

Что касается помидоров, эксперт рекомендует новичкам начать с детерминантных гибридов и сортов: они проще в уходе и быстрее созревают, в отдельные годы их можно вырастить без единой обработки фунгицидами (от фитофторы) даже на улице, не говоря о теплице. Из проверенных сортов Анастасия называет «Пралеска», «Загадка», «Оранж», «Зорька», «Пожар», «Атоль», «Явар», «Оля Полька». Последний сорт понравится детям — он с небольшими желтыми очень сладкими плодами, хоть и не очень урожайный.

— Эти сорта — надежные, простые, с классическим вкусом. Не магазинные, а хорошие, вкусные помидоры.

Если хотите вырастить помидоры на балконе, Анастасия советует присмотреться к сортам «Флорида петит», «Флорида петит оранж».

— Это гибридные сорта, очень хорошие помидорчики именно для ящиков.