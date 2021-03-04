ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Джанлуиджи Буффон: я могу закончить и в ближайшие четыре месяца. Максимум — июнь 2023 года

04.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует закончить карьеру.




У меня в голове есть определенный знак "стоп", высшая планка. Это июнь 2023 года. Это максимум, хотя я могу закончить и в ближайшие четыре месяца, — цитирует Буффона "The Guardian".

Буффон дебютировал в профессиональном футболе в ноябре 1995 года в составе "Пармы". Помимо этого, он выступал за ПСЖ. Большую часть карьеры 43-летний итальянец провел в "Ювентусе", в составе которого 10 раз становился чемпионом Италии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует закончить карьеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Санников: Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by