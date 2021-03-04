Предложение Лукашенко разместить в Беларуси российские самолеты смутило аналитиков









"МК" прокомментировал военный эксперт Александр Михайловский. Он назвал предложение логичным и своевременным, однако выделил в нём ряд неясных моментов. Идею Лукашенко дляпрокомментировал военный эксперт Александр Михайловский. Он назвал предложение логичным и своевременным, однако выделил в нём ряд неясных моментов.





- Есть действительно беспрецедентный уровень активности НАТО. У наших границ в Калининграде могут одновременно находиться 5-7 самолётов-разведчиков, беспилотников и так далее, - говорит Михайловский. - Аналогично - в акватории Чёрного моря и у других наших границ. Особенно стало неприятно, когда американцы стали заходить в воздушное пространство Украины и Грузии, и теперь свободно летают вдоль границ. И в этом смысле сотрудничать с белорусами точно стоит, просто потому что Беларусь - единственная из наших западных соседей, куда путь американским беспилотникам пока заказан.



